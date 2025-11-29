宏福苑大火》菲傭火場中肉身護雇主3月嬰 命危搶救中網祈福

民眾29日在宏福苑外獻花悼念罹難者。（路透）

香港「宏福苑」住宅大樓大火，造成慘重傷亡，災難中也傳出人性溫暖的一面。一名火災發生前幾天才抵達香港工作的菲律賓籍女傭，面臨生死危難，展現驚人毅力和勇氣，受困數小時期間，緊抱著雇主僅3個月大的寶寶，盡力保護，兩人最終獲救，但是這名外傭情況危急，仍在加護病房治療。

《路透》、《星島日報》29日報導，這名菲律賓女傭艾卡雷茲（Rhodora Alcaraz）在火災發生時，和僱主一家一同受困，在濃煙急速竄入屋內之際，她用濕毯子抱着寶寶，用身體遮擋高溫和煙霧，不使嬰兒受到波及。當消防人員破門進入已滿佈濃煙的屋子搶救，看到她仍維持緊抱着嬰兒的姿勢，在等待救援的數小時中都沒有放開手。

請繼續往下閱讀...

寶寶獲救後情況穩定，現在受到良好的照顧，但是艾卡雷茲經轉院後，目前仍在加護病房，插管治療，情況危急。

艾卡雷茲在火災發生時，曾驚慌地傳語音訊息給在菲律賓的姊姊羅雷托（Raychelle Loreto），其中一段語音啜泣著說「我覺得很虛弱、不能呼吸」；姊姊於是在社群媒體為生死未卜的妹妹求救，引起外傭社群和香港民眾關注。

艾卡雷茲的英勇事蹟傳出後，香港、菲律賓湧現大量感謝和祈福訊息，感謝讚揚她在危難中無私挺身護幼，也祈禱她早日康復，許多人也呼籲雇主，以後給予家庭幫傭應有的尊重，善待她們。

羅雷托說，「我們窮，爸爸只是個漁夫，因此她（妹妹）決定出國當幫傭。我們非常以我們的妹妹為傲，她直到他們獲救前都沒有放開寶寶」。

菲律賓政府證實，至少有一名在香港的菲國女傭情況危急，正在醫院接受治療，即指艾卡雷茲，政府正密切關注此案；另有一名菲國女傭失聯。

《路透》報導指出，外籍家庭幫傭長期以來是香港社會的一角，協助許多家庭料理家務、照顧老幼，許多人每月工資最低僅5000港幣（約2萬台幣）。一名香港社工說，「他們是香港經濟的支柱，卻是無聲的一群，因此我們正盡我們所能找到（受災）外傭，確保他們平安」。

香港移工代理組織表示，希望港府的宏福苑災後緊急紓困金也能提供給受災家庭幫傭，有些外傭也在災後失去了工作，或許是因原本雇主經濟頓時陷入困境，這對從火場逃過一劫的外傭而言，無異是雪上加霜。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法