泰國300年一遇洪災! 災民怒控：政府無預警疏散 錯失逃生時機

泰國南部遭受數百年來最猛烈暴雨襲擊，引發毀滅性洪災。（法新社）

泰國南部遭受數百年來最猛烈暴雨襲擊，引發毀滅性洪災。根據最新統計，泰國南部的死亡人數已攀升至162人，其中，受災最慘烈的合艾市（Hat Yai）單日降雨量創下300年最高紀錄，市內許多地區水深及胸，然而災民控訴，地方政府在災難爆發前卻「毫無明確警告」，總理安努丁（Anutin Charnvirakul）的政府已緊急撤換失職官員。

根據《路透社》報導，重災區合艾市人口規模與英國牛津市相仿，上週五（22日）當天降雨量高達335毫米，創下該市300年來單日降雨量最高紀錄，導致毀滅性的洪水。合艾所在的宋卡府（Songkhla）是這場洪災的中心，僅該府就有110人死亡，全國死亡人數也從原先的145人，一路飆升至162人。

請繼續往下閱讀...

當地居民痛批，這場危機突顯了政府在應對災難方面的無能。在合艾加油站工作的賈塔拉坎（Jantarakarn Kaewjan）描述，連續三天的豪雨讓她原以為只是淹水，沒想到凌晨水勢暴漲，到了隔天早上9點水深已達胸部，她連忙將機車移往高處避難。她和其他幾名居民受訪時皆指出，連續暴雨導致水位不斷上漲，地方當局卻未發出任何明確的撤離警告。

總理安努丁內閣已緊急處置，將合艾的區長撤職，並調動了當地的警察局長。合艾市市長納榮波恩（Narongporn Na Phatthalung）也坦承：「我誠摯地向合艾市民道歉，我承認我在處理這場情況時犯了錯。」

泰國地理信息與太空技術發展局指出，合艾及周邊地區在三天內累積降雨量高達630毫米，洪水從周圍山丘湧下，徹底癱瘓了地勢低窪的城市排水系統，水勢在短時間內迅速惡化。

如今洪水退去，合艾市區留下的卻是一片泥濘的狼藉，街道上隨處可見因逃避洪水而拋錨的車輛。當地居民黛安（Daeng）表示，以前洪水來臨前，當局都會提前發出疏散通知，「但這次什麼都沒有。我們什麼都不知道，只能靠自己。」 黛安的家園被洪水重創，二樓垮塌，電視和水塔都被沖走，「我們失去了一切。」

初步評估顯示，這場洪水已造成合艾及其周邊地區超過3.3萬戶民宅受損、5間醫院、58所學校，以及超過700公里的道路毀壞。泰國政府已緊急批准47.5億泰銖（約新台幣46.1億元）的資金，用以協助災民。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法