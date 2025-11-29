為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    報導川普勸日本別刺激北京 網友「這點」開嗆竟遭 WSJ中國裔女記者封鎖

    2025/11/29 19:04 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普會晤日本首相高市早苗。（路透）

    美國總統川普會晤日本首相高市早苗。（路透）

    《華爾街日報》日前一篇報導指，美國總統川普在與日本首相高市早苗通話中，勸她不要繼續在台灣問題上刺激北京。對此，日本政府直接打臉「並無此事」，另外，有網友起底該篇報導記者是該報駐北京的中國裔記者魏玲靈，還有網友直接在該名記者的X上留言：「你的報導已被日本政府否認。」結果直接遭到封鎖。

    針對《華爾街日報》報導川普要求高市，不要再以台灣議題刺激北京，日本政府發言人木原稔27日在例行記者會上表示，「並無這樣的事實」；他同時透露，日本政府已向該報抗議。隨後有網友起底，該文主要撰寫者為該報駐北京的中國裔記者魏玲靈，質疑是她在帶風向。

    對此，魏玲靈則在X上發言表示，「有越來越多的媒體證實了我們的獨家報導」，她還分享，有一位日本讀者指出，「看到有人嘲笑這篇文章，僅僅是因為這篇出於一名華裔女記者之手。評判記者的標準應該是他們的新聞，而非他們的國籍」，讓她感激表示「說得好，謝謝。」

    不過，專欄作家杜爾內卡（Erik Durneika）在下方留言開嗆，媒體報導中短短一段，只是鸚鵡般地重複了她根據「匿名消息來源」寫的內容，並沒有證實她的報導，「而妳的報導已經被日本政府否認。」不過，沒多久，他就遭到魏玲靈封鎖，他也發文分享被封鎖的截圖，並表示：「我想我戳到痛點了。」

