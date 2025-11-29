為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    香港大火死傷慘重 北京下令清查整治高樓大火風險隱患

    2025/11/29 17:18 編譯張沛元／綜合報導
    消防與鑑識人員29日進入發生大火的香港新界大埔「宏福苑」社區時，地面散落搭建在大樓外牆的竹製鷹架。（歐新社）

    鑑於香港新界大埔「宏福苑」社區大樓大火，造成嚴重死傷與財損，北京當局已下令展開1場針對民用高樓、排除大火隱患的運動。

    根據中國國務院安全生產委員會官網29日午後貼出的通知，該委員會「日前」印發通知，要求各地區準備與進行排查整治高樓大火風險隱患的行動，排查整治聚焦有人居住與活動的高層民用建築，包括民宅大樓以及辦公、醫療與商業用公共建築，「特別是正在進行外牆改造施工和內部局部裝修改造的高層消防安全建築」。

    根據該通知，此次排查整治的對象有4，排名第1的是正在進行外牆改造施工的高層民用建築，檢驗重點包括新裝外牆保溫系統是否使用易燃可燃材料，以及是否使用包括已被禁的竹（木）鷹架與易燃安全網等的材料、工藝與設備。

    至於另外3個排查整治對象，則是正在進行內部改裝的高層民用建築（施工是否備案與符合規定、是否使用易燃可燃物品等）、高層民用建築的消防設施設備（室內外消防灑水、排煙、防火門與警報系統等是否運作正常等），以及高層民用建築的日常消防安全管理。

    儘管該通知全篇隻字未提香港，還劈頭稱該委員「日前」就印發此通知，但從通知內文論及民宅高樓、外牆改建、竹（木）鷹架與易燃安全網，以及室內外消防灑水警報系統是否運作正常等，據信應與至少已造成128人死亡的「宏福苑」大火有關。

    該通知強調，各地區要將高層建築重大火災風險隱患排查整治作為一項重要任務，組織相關企業單位全面自查，相關部門也會同步進行抽查，嚴禁「走過場」；一旦發現隱患，應採取有效管控措施並限期整改，無作為者會被追責問責。

