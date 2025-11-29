烏克蘭和平談判前夕 俄羅斯襲擊基輔至少2死

據烏克蘭當地官員稱，俄羅斯無人機和飛彈襲擊首都基輔，造成至少2人死亡。（路透）

據烏克蘭當地官員稱，俄羅斯無人機和飛彈襲擊其首都基輔，造成至少2人死亡。此襲擊發生時間，正值第二輪和平談判本週末即將開始之際。

根據《美聯社》報導，基輔市軍事管理局在Telegram上表示，俄羅斯的攻擊造成2人死亡。基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）指出另有15人受傷，並補充基輔西部地區已停電。

請繼續往下閱讀...

1位匿名的烏克蘭官員透露，俄羅斯對基輔發動最新襲擊之際，烏克蘭和平談判代表將於本週末在美國，與美國代表舉行會談。

值得注意的是，原本擔任烏克蘭首席談判代表和總統府幕僚長的葉爾馬克（Andriy Yermak）28日突遭基輔國家反腐敗局搜索住所，並在隨後提出辭呈。

葉爾馬克此前被指控，參與1項涉及戰略能源領域的1億美元（約台幣31.3億元）回扣計畫，該計畫於本月初被調查人員發現。

烏克蘭總統澤倫斯基28日在視訊演講中表示，葉爾馬克已遞交辭呈，烏克蘭總統辦公室將進行重組。

在和平協議關鍵時刻，談判關鍵角色辭去職位，對烏克蘭來說無疑是重大危機。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法