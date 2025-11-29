為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    香港宏福苑大火 媳婦淚曝「公公手握身分證」等家人找到他

    2025/11/29 17:47 即時新聞／綜合報導
    11月29日，民眾在香港宏福苑現場為罹難者哀悼祈禱；圖中人物與新聞事件無關。（美聯社）

    11月29日，民眾在香港宏福苑現場為罹難者哀悼祈禱；圖中人物與新聞事件無關。（美聯社）

    香港大埔宏福苑大火造成至少128人罹難、200人下落不明，許多受災者在社群平台分享失去親人的心碎經歷。一名女網友透露，公公罹難時手裡緊緊握著身分證，像是努力想替家人留下最後一絲線索，消息曝光後讓不少人看了鼻酸。

    她在Threads發文指出，公公近年因健康欠佳需依靠呼吸機、搭乘輪椅，事發時婆婆外出買菜，下午三點多還能通話，提醒他留心火勢。原本只是鄰棟失火，沒想到火焰迅速蔓延至宏泰大樓，之後再打電話已完全無法接通。

    原Po透露，先生以幽默方式轉述驗屍過程，稱公公最後選擇躲在廁所，身上裹著兩張浸濕的棉被，手中緊握身分證，讓她不禁直呼公公很聰明，「可想而知，老爺當時安然面對死亡，手握身分證，害怕家人找不到他」。

    她也提到，婆婆與先生對於公公的死十分自責，結縭四十多年的奶奶突然喪偶，一時無法接受；先生則責怪自己當時沒提醒父親帶上呼吸機逃生。面對突如其來的重大打擊，先生一方面得維持冷靜處理後事與文件，一方面還要照顧全家人的情緒，壓力幾乎喘不過氣。

    許多網友在貼文底下留言打氣，也不忘稱讚原Po公公的智慧，「懂得用沾濕的棉被增加自己生還的機會，而且在危機中還能冷靜分析，拿著身分證有助於辨認身分」，也有專業人士主動提供精神科護士與相關醫療資源，希望能協助這個家庭渡過難關。

