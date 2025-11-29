為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    日本在野議員挺高市早苗「別收回言論」！網友：反觀台灣......

    2025/11/29 16:51 即時新聞／綜合報導
    日本國民民主黨幹事長榛葉賀津也。（取自榛葉賀津也X）

    日本國民民主黨幹事長榛葉賀津也。（取自榛葉賀津也X）

    日本首相高市早苗發表「台灣有事」言論後，引發中日關係緊張，有部分聲音認為，高市應收回言論，以平息中國怒火，不過，日本國民民主黨幹事長榛葉賀津也卻力挺高市的發言，表示「絕對不能撤回」。相關新聞，讓台灣網友忍不住嘆氣表示：「反觀台灣的在野黨」、「沒有比較沒有傷害」。

    根據《產經新聞》報導，榛葉賀津也27日在YouTube節目上接受訪談，被問及高市早苗「台灣有事」與「存立危機事態」的發言，他表示：「絕對不能撤回。一旦撤回，就正中中國的下懷，等於是幫助了中國。」他還向高市喊話：「在堅決果斷的同時，外交手段必須做到滴水不漏。」

    對於有少數國會議員發起要求高市早苗撤回發言，他也憤怒地表示：「他們到底在搞什麼？我氣到忍不住想問，他們到底是哪個國家的國會議員？那張紙我已經處理掉了，但這真的是正中中國的下懷。」

    相關新聞被轉至PTT後，台灣網友紛紛表示：「反觀台灣的在野黨」、「反觀台灣的中共同路人」、「日本人都比我們懂共匪的威脅有多大」、「人家日本在野黨是同一國，真好」、「反觀舔狗們」。

