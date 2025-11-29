為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    愛犬扮捧戒花童 澳洲總理艾班尼斯梅開二度 與女友完婚

    2025/11/29 16:26 編譯張沛元／綜合報導
    澳洲總理艾班尼斯29日梅開二度，與女友赫頓完婚。（路透）

    澳洲總理艾班尼斯29日梅開二度，與女友赫頓完婚。（路透）

    澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）29日梅開二度，與女友茱蒂．赫頓（Jodie Haydon）完婚，成為澳洲歷來首位在任期結婚的領導人。

    這場在坎培拉總理官邸舉行的私人婚禮上，62歲的艾班尼斯滿面笑容，迎娶任職金融服務業的赫頓。根據艾班尼斯發在社群媒體上的影片，他繫著領結，在漫天飛舞的彩紙中，手牽面帶微笑、身穿一襲白色長裙的新娘子，圖說僅簡短表示「已婚」。

    艾班尼斯與新婚妻子還另發表聯合聲明，表示兩人非常開心能在親友面前分享愛，以及共度此生的承諾。

    艾班尼斯早在去年情人節就向女友求婚，當時表示他已找到「想共度餘生」的伴侶；兩人為婚禮親自撰寫結婚誓詞，並在1名證婚人前宣誓共結連理；擔任捧戒花童的則是艾班尼斯的愛犬、奧斯卡貴賓犬（cavoodle）「托托」（Toto）。

    賓客在典禮結束後，享用雪梨1家酒廠的啤酒，艾班尼斯則與新娘子在美國老牌盲人歌手史蒂夫．汪達（Stevie Wonder）的《Signed, Sealed, Delivered （I'm Yours）》的歌聲中走過紅毯，預計將從下月1日起在澳洲展開5天的蜜月旅行。

    艾班尼斯過去曾有1段婚姻，2019年離婚，與前妻育有1名現已成年的兒子納森（Nathan），5年前在墨爾本的1場商務晚宴上結識赫頓。

    澳洲總理艾班尼斯（右）在二婚婚禮上，抱著擔任捧戒花童的愛犬「托托」，與前妻所生的兒子納森合影。（路透）

    澳洲總理艾班尼斯（右）在二婚婚禮上，抱著擔任捧戒花童的愛犬「托托」，與前妻所生的兒子納森合影。（路透）

