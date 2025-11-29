歐洲擬以網攻、突襲式軍演 應對莫斯科混合戰

9月間，波蘭盧布林省琴斯尼基遭俄國無人機入侵，當局立刻擊落。（路透）

隨著俄羅斯擴大力度破壞北大西洋公約組織（NATO）成員國的穩定，歐洲各國正在考慮一項「以前想都不敢想」的計畫，即對俄國進行反擊，包括聯合展開網路攻擊行動和突襲式軍事演習。

美國政治新聞網站《政客》（Politico）27日報導，兩位歐洲高階官員和三位歐盟外交官透露，歐洲對俄國的反擊計畫包括對俄展開聯合網路攻擊行動；在俄國混合攻擊發生時，迅速將矛頭指向莫斯科；以及舉行由北約主導的突襲式軍事演習。

拉脫維亞外交部長布拉澤（Baiba Braze）表示：「俄羅斯人不斷試探底線，我們該如何回應？我們需要更積極的回應，而且不能只是說，還得實際去做，才能發出訊號。」

近幾個月來，俄國無人機頻繁飛越波蘭和羅馬尼亞上空，而神秘無人機也對歐洲各地的機場和軍事基地造成嚴重干擾。其他事件還包括GPS干擾、戰機和海軍艦艇入侵，以及波蘭一條向烏克蘭運送軍事援助物資的重要鐵路幹線爆炸等。

德國國防部國務秘書哈恩（Florian Hahn）表示：「總的來說，歐洲和盟國必須捫心自問，我們究竟願意容忍這種混合戰爭多久，以及我們是否應該考慮在這個領域採取更積極的行動。」

俄國對歐發動混合戰爭並非新鮮事。近年來，俄國曾派特務在英國謀殺政治對手，炸毀中歐的武器庫，試圖透過資助極右翼政黨來破壞歐盟穩定，發動社群媒體戰，並試圖干預羅馬尼亞和摩爾多瓦等國的選舉。當前襲擊的規模和頻率更是前所未見。

智庫「GLOBSEC」統計，今年1月至7月，歐洲發生110多起破壞和攻擊未遂事件，主要集中在波蘭和法國，犯案者與莫斯科都有關聯。

然而，歐洲不希望與擁有核武的俄國開戰，因此必須找到一種既能嚇阻莫斯科，又不會觸及俄國紅線、導致公開戰爭的應對方式。

瑞典國防部長克萊松（Michael Claesson）表示，這並不意味要畏縮不前，「我們不能讓自己陷入恐懼，也不能對局勢升級感到焦慮。我們需要保持堅定」。

