為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    歐洲擬以網攻、突襲式軍演 應對莫斯科混合戰

    2025/11/29 16:14 編譯孫宇青／綜合報導
    9月間，波蘭盧布林省琴斯尼基遭俄國無人機入侵，當局立刻擊落。（路透）

    9月間，波蘭盧布林省琴斯尼基遭俄國無人機入侵，當局立刻擊落。（路透）

    隨著俄羅斯擴大力度破壞北大西洋公約組織（NATO）成員國的穩定，歐洲各國正在考慮一項「以前想都不敢想」的計畫，即對俄國進行反擊，包括聯合展開網路攻擊行動和突襲式軍事演習。

    美國政治新聞網站《政客》（Politico）27日報導，兩位歐洲高階官員和三位歐盟外交官透露，歐洲對俄國的反擊計畫包括對俄展開聯合網路攻擊行動；在俄國混合攻擊發生時，迅速將矛頭指向莫斯科；以及舉行由北約主導的突襲式軍事演習。

    拉脫維亞外交部長布拉澤（Baiba Braze）表示：「俄羅斯人不斷試探底線，我們該如何回應？我們需要更積極的回應，而且不能只是說，還得實際去做，才能發出訊號。」

    近幾個月來，俄國無人機頻繁飛越波蘭和羅馬尼亞上空，而神秘無人機也對歐洲各地的機場和軍事基地造成嚴重干擾。其他事件還包括GPS干擾、戰機和海軍艦艇入侵，以及波蘭一條向烏克蘭運送軍事援助物資的重要鐵路幹線爆炸等。

    德國國防部國務秘書哈恩（Florian Hahn）表示：「總的來說，歐洲和盟國必須捫心自問，我們究竟願意容忍這種混合戰爭多久，以及我們是否應該考慮在這個領域採取更積極的行動。」

    俄國對歐發動混合戰爭並非新鮮事。近年來，俄國曾派特務在英國謀殺政治對手，炸毀中歐的武器庫，試圖透過資助極右翼政黨來破壞歐盟穩定，發動社群媒體戰，並試圖干預羅馬尼亞和摩爾多瓦等國的選舉。當前襲擊的規模和頻率更是前所未見。

    智庫「GLOBSEC」統計，今年1月至7月，歐洲發生110多起破壞和攻擊未遂事件，主要集中在波蘭和法國，犯案者與莫斯科都有關聯。

    然而，歐洲不希望與擁有核武的俄國開戰，因此必須找到一種既能嚇阻莫斯科，又不會觸及俄國紅線、導致公開戰爭的應對方式。

    瑞典國防部長克萊松（Michael Claesson）表示，這並不意味要畏縮不前，「我們不能讓自己陷入恐懼，也不能對局勢升級感到焦慮。我們需要保持堅定」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播