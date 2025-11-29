為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    全球最幸福國家自殺率卻高於全球平均 「芬蘭式憂鬱」掀討論

    2025/11/29 17:06 即時新聞／綜合報導
    世界幸福報告中，芬蘭連續5年被評為「全球最幸福的國家」第一名。（路透）

    世界幸福報告中，芬蘭連續5年被評為「全球最幸福的國家」第一名。（路透）

    被《世界幸福報告》《World Happiness Report》評為「全球最幸福國家」的芬蘭，自殺率卻高於全球平均值，這矛盾的「幸福與憂鬱共存」其實藏著深厚的文化與氣候背景，所謂「芬蘭式憂鬱」（Finnish melancholy），也許才是外界最難理解的真實樣貌。

    根據《A Day Magazine》報導，芬蘭長年在全球幸福榜名列前茅，外界常將其歸功於完善的社會福利，像免費教育與醫療、育嬰和休假制度，這些客觀條件讓許多人認為「幸福」應是理所當然。

    然而根據世界衛生組織（WHO）最近一次的數據顯示，2019年芬蘭每十萬人中約有14.8人自殺，高於全球平均的10.5人。換言之，在物質條件優渥、生活保障完備的環境下，仍有不少人深陷心靈低谷。

    《世界幸福報告》的評斷方式存爭議？

    芬蘭作家Jukka Savolainen表示，《世界幸福報告》沒有嚴謹的分析標準，讓受訪者以0到10分自行給分，不過，芬蘭人從小被灌輸知足、珍惜所有，對美好生活有所「克制」，跟美國強調財富的文化形成對比。因此，這項調查恐僅能代表芬蘭人平均過得還可以，但並非真正「快樂」。

    「芬蘭式憂鬱」：文化、氣候與內斂性格的交織

    芬蘭當地文化強調低調與謙遜，人民情緒表達較內斂，行事作風也傾向「不抱怨」、「強調個人責任」，遇到困難常選擇獨自承受，不向他人訴說。

    另外，受冬季漫長且日照稀少的因素，常導致季節性情緒失調（SAD），許多芬蘭人較少以笑容、快樂面貌來表達對幸福的期待，對外人而言，可能顯得冷漠、憂鬱，但在芬蘭，反而是一種真實的生活態度。

    政府提供資源 確保公民心理健康

    值得一提的是，芬蘭政府並非忽視心理健康問題。資料顯示，當局提供相當完善的措施，有廉價或免費的心理諮詢與治療管道，讓民眾在遭遇心理困擾時，不用為醫療費用擔憂。

    即便生活條件優越，精神壓力也可能出現，但芬蘭人習慣以自己的方式承受與調適，也許這就是「幸福」與「憂鬱」並存的原因。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

