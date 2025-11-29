法國擬擴大禁止學生在校使用手機 馬克宏支持

馬克宏表示，中小學校園手機禁令效果良好，他支持將政策推廣至高中。（美聯社）

在法國國民教育和青年部長傑弗雷（Edouard Geffray）表示，正在考慮從2026至2027學年度開始，在各級學校禁止使用手機後，法國總統馬克宏表示支持這個想法。

政治新聞網站《政客》（Politico）28日報導，法國的小學和中學學生目前已被禁止在校使用手機，教育部長傑弗雷考慮將這項做法延伸至高中，在28日獲得馬克宏認同。

馬克宏在法國東部一家地方報業集團組織活動中表示，第一階段的禁令「效果相當不錯」，並表示支持將該政策推廣至高中，亦即法國高中生很可能從明年開始就會被禁止在校使用手機。

然而，禁止高中生在校使用手機可能需要國會通過新的法律。法國國民議會於2018年投票通過現行禁令，但該法律僅明確涵蓋法國的學前教育、幼稚園、小學和初中。

馬克宏在2024年失去國民議會控制權後，對國內政治的影響力減弱。但近幾週來，他試圖重返國內舞台，多次公開露面，闡述其應對社交媒體和大型線上平台挑戰的計畫。

