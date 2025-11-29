中客減少奈良鹿會餓死？ 他神反問「這句話」7千人笑翻

遊客拿仙貝餵食奈良公園的鹿。（美聯社）

中日關係持續緊繃，中國官方呼籲民眾不要前往日本旅遊，中客銳減也讓日本多地觀光人潮下降。不過政論節目卻以「奈良鹿會不會因為沒陸客而餓死」作為討論焦點，引發網路一片吐槽。

奈良是日本首相高市早苗的故鄉，近日就有政論節目談及中日情勢時，稱奈良仰賴旅遊觀光，如今中國遊客減少，恐讓奈良鹿沒仙貝吃，並喊話「救救奈良鹿」、「高市家鄉奈良衝擊最大」。來賓蔡正元更強調，中國旅客的消費力「全球難以取代」，是許多景點的重要支撐。

請繼續往下閱讀...

對此，知名主播許貴雅27日在Threads發文反問：「『祭止兀』：陸客不去日本，奈良的鹿要被餓死了！有沒有最近去奈良的脆友，可以分享觀察？」貼文曝光後引發熱議，有人神反問「為什麼會餓死，鹿的主食是陸客嗎？」目前已獲7000多人按讚，網友紛紛笑回「鹿嗑陸客」、「為什麼同樣的義務教育，閣下卻如此優秀」、「什麼奈良鹿怪談系列笑死」。

另外，有遊客分享：「11/26早上去餵飽了，下午直接趴在地上懶得理人」也有人幽默留言：「武漢肺炎期間鹿都活的好好的，少了一些中客餵食就會餓死？」、「笑死人，沒了鹿餅，那些鹿才會回歸正常生活好嗎⋯⋯而且中客根本不是餵鹿餅，是欺負那些鹿。」、「不用擔心奈良鹿，擔心中國人餓死，比較實在」。

還有網友強調，「不可能餓死啦！當初2020武漢肺炎的時候，我人在奈良工作，不只牆國人，連一般遊客都沒有的時候，鹿還是活得好好的！後來牆國人開放後一直欺負鹿，各種虐待行為到奈良的愛鹿人士直接出來選議員要除掉壞遊客！」、「奈良鹿的主食不是遊客給的仙貝，鹿仙貝只是「零食」。真正決定牠們能不能過冬的，是草、樹葉、落果、橡實這些自然食物。」

奈良市議員原田將大26日則在Threads 分享最新觀察，當地觀光業者與鹿仙貝攤販表示，即便中國旅客減少，奈良公園的銷售「完全沒有受到影響」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法