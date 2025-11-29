為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    美軍加勒比海「後續打擊」致運毒船倖存者喪命 美防長稱行動合法

    2025/11/29 15:43 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國媒體稱，美軍9月2日對加勒比海1艘涉嫌運毒船隻進行「後續打擊」。傳美國國防部長赫格塞斯下令擊斃船上所有人。（歐新社）

    美國媒體稱，美軍9月2日對加勒比海1艘涉嫌運毒船隻進行「後續打擊」。傳美國國防部長赫格塞斯下令擊斃船上所有人。（歐新社）

    美國媒體近日稱美軍對加勒比海1艘涉嫌運毒船隻進行「後續打擊」，導致此前遭飛彈襲擊的倖存者喪生。

    根據《法新社》報導，美國《華盛頓郵報》和《美國有線電視新聞網》（CNN）援引知情人士說法，在美軍「後續打擊」展開行動前，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）已指示擊斃船上所有人。

    據稱這起事件發生在9月2日，是美軍在加勒比海和東太平洋地區對船隻發動的一系列襲擊中首次公開的打擊行動。美國表示這些船隻在國際水域販運毒品。

    《華盛頓郵報》指出，美軍9月2日發現2名先前襲擊的倖存者緊緊抓住燃燒的船隻，隨後再次發動攻擊。《CNN》則聲稱，目前尚不清楚赫格塞斯在第二次攻擊發生前是否知道有倖存者。

    針對《華盛頓郵報》的報導，民主黨眾議員莫爾頓（Seth Moulton）在X上說，殺害倖存者是公然違法的。

    赫格塞斯在社交媒體上表示，目前在加勒比海的行動符合美國法律和國際法，但他並未具體提及9月的行動；美國司法部也主張，這些攻擊符合武裝衝突法，政府已表示將繼續進行此類行動。

    另外根據《法新社》統計，美國打擊涉嫌運毒船隻的行動，已造成至少83人死亡。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

