    首頁 > 國際

    以為是保鑣訓練 南非多名男子遭騙赴俄竟派往烏克蘭戰場

    2025/11/29 15:36 編譯孫宇青／綜合報導
    南非驚傳多名男子遭騙加入俄國傭兵組織，並被派往烏克蘭戰場的事件。圖為在庫斯克地區接受掃雷訓練的俄國和北韓士兵。（路透）

    南非驚傳多名男子遭騙加入俄國傭兵組織，並被派往烏克蘭戰場的事件。圖為在庫斯克地區接受掃雷訓練的俄國和北韓士兵。（路透）

    美國《紐約時報》29日報導，南非政府正在調查當地10幾名男子慘遭詐騙的事件，這些人被以「保鑣培訓」為由騙往俄羅斯，不料最後被派往烏克蘭戰場。

    據報導，南非一名失業、有3個小孩的父親在今年7月接到電話，對方自稱是南非前總統祖馬（Jacob Zuma）的女兒，詢問他是否願意參加在俄國舉行為期一年的保鑣培訓計畫，完成培訓後將獲得一份在其父親所在政黨擔任保全的工作。該男子欣然接受這個機會。

    然而，抵達俄國不到6週，這位46歲男子就察覺不對勁。所謂的保鑣訓練人員給了他軍裝和一支步槍，並將他帶到俄國南部城市羅斯托夫（Rostov）。不久之後，他就身處烏克蘭戰爭前線，睡在烏東頓巴斯地區泥濘戰場上的戰壕裡，周圍是坦克、無人機和猛烈的砲火。

    該男子坦言：「我們被騙了」，且目前仍困在俄國，並因害怕遭到報復而要求匿名，「根本沒有保鑣訓練，我們就是要去打仗」。

    南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）辦公室表示，本月已有17名南非人向政府發出求救訊號，請求將他們從烏克蘭戰場救出。拉馬福薩總統已宣布將調查這些人是如何被騙至烏克蘭。

    一支精銳警察部隊表示，他們正在調查針對祖馬前總統女兒祖馬－桑布德拉（Duduzile Zuma-Sambudla）的刑事指控。她的一位姊妹大義滅親，指控她欺騙南非民眾加入俄國傭兵組織。

    南非第二大政黨「民主聯盟」也對祖馬－桑布德拉提起刑事訴訟，指控她參與將南非人非法販運到俄國的活動。民主聯盟官員還出示祖馬－桑布德拉與部分男子之間的簡訊往來截圖。

    由祖馬領導的政黨「民族之矛」（uMkhonto weSizwe）宣布，由於祖馬－桑布德拉正接受調查，她已辭去國會議員職務。

    祖馬－桑布德拉長期以來一直是南非的爭議人物。她目前正因叛國罪受審，該罪名與2021年全國發生的致命騷亂有關。她的父親與俄國政府關係密切，而祖馬－桑布德拉也曾在社群媒體上表達對俄國的支持。

