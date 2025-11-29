為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    中國又抵制！《美少女戰士》音樂劇18場演出全取消

    2025/11/29 15:44 即時新聞／綜合報導
    受到中國抵制影響，《美少女戰士》真人音樂劇在中國的18場演出已全數取消。（圖擷自主辦方官網）

    受到中國抵制影響，《美少女戰士》真人音樂劇在中國的18場演出已全數取消。（圖擷自主辦方官網）

    日本首相高市早苗對「台灣有事」表態後，中國展開激烈抵制，由知名動漫《美少女戰士》改編的真人音樂劇「Pretty Guardian Sailor Moon The Super Live」，在中國的18場演出已全數取消。

    《美少女戰士》音樂劇主辦方近日接連發布3則通知，首先是26日告知12月19日至21日在北京市舉辦的5場演出喊停；到了28日，主辦方又突然宣布當天至29日在浙江省杭州市的3場表演取消。

    主辦方在今天（29日）的通告裡指出，原定12月4日至14日上海市的10場演出已全數中止。至於原因方面，主辦方僅表示是受到不可抗力影響，依照當地的狀況決定取消。

    不過，日媒《共同社》、《Sponichi Annex》直指這顯然是受到中國抵制波及，比如說動畫電影《蠟筆小新：超華麗！灼熱的春日部舞者們》也是暫緩在中國上映；原定在上海舉辦的「萬代南夢宮嘉年華2025」、「LisAni! LIVE SHANGHAI 2025」等動漫活動同樣被取消。

