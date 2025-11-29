為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

國際
    國際

    加強網路管理 習近平：占據國家治理重要地位

    2025/11/29 15:18 中央社
    中共總書記習近平在談及網路生態治理時強調，這在國家治理占據重要地位，必須不斷壯大主流價值、輿論、文化，打擊、遏制亂象。圖為習近平25日在北京人民大會堂出席會議並發表演說。（路透）

    

    中共總書記習近平在談及網路生態治理時強調，這在國家治理占據重要地位，必須不斷壯大主流價值、輿論、文化，打擊、遏制亂象；善用網路平台傳播中國聲音、講好中國故事。

    據新華社29日報導，中共中央政治局昨天下午對於「加強網路生態治理」進行第23次集體學習，由習近平主持。中國政法大學數據法治研究院長時建中於會上提出講解、工作建議。

    報導提到，習近平於聽取講解後表示，從黨18大以來，網路生態治理被擺在重要位置，持續壯大網上主流價值、主流輿論、主流文化，打擊、遏制網路亂象，網路生態治理在國家治理中占有重要地位。

    他提到，在黨中央集中統一領導下，健全網路綜合治理格局。各級各部門要強化管網、治網的政治責任和領導責任，及時有效解決突出問題，提高運用網路了解民意、展開工作的能力，加強對網路平台、自媒體和多頻道網路機構的引導。

    習近平強調，網路生態治理是一項系統工程，要充分調動各方力量、綜合運用教育、行政、法治等多種手段。網路亂象污染社會風氣、侵犯群眾利益，要敢於亮劍、堅決打擊，切斷利益鏈和產業鏈，剷除其滋生的土壤和條件。

    他說，目前人工智慧、大數據等新技術、新應用不斷湧現，為網路生態治理帶來挑戰，也提供新的支持條件。鼓勵網信領域新技術發展，促進研發成果轉化和應用場景落地；要完善分級分類的安全監管機制，築牢網路安全和資料安全防線。

    習近平最後提到，網路生態治理是世界各國面臨的共同課題，要積極參與國際規則制定，攜手各國打擊網路違法犯罪；要加強國際傳播網路平台和能力建設，利用網路傳播中國聲音、講好中國故事，展現可信、可愛、可敬的中國形象。

