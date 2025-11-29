歐洲國家認清現實 依賴美國保護的時代已敲響喪鐘

普廷（左）和川普（右）8月15日在阿拉斯加會晤。（法新社資料照）

英國《衛報》29日報導，美國總統川普政府先前推動「親俄」的烏俄28項和平計畫雖已失敗，但這已讓歐洲許多人認為，歐洲依賴美國保護的時代已敲響喪鐘。

據報導， 歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）本週要求官員查明俄國在20世紀和21世紀以各種面貌入侵其他國家的次數，得到的答案是：19個國家，共33次。

這位前愛沙尼亞總理並非只是提出某種歷史數學題，而是試圖闡明一個關鍵點，而這個關鍵點正是美歐之間圍繞烏克蘭未來爭端的核心。這場爭端再次暴露大西洋兩岸對於俄國政權本質的巨大分歧。

卡拉斯長期以來一直以本國遭受蘇聯佔領的歷史為例，堅持認為蘇聯雖已解體，但其帝國主義從未消亡。她曾表示：「俄國從未真正正視過其殘酷過去，也從未承擔過其行為的後果。」她認為，俄國政權的本質決定了「獎勵侵略只會帶來更多戰爭，而不是更少」，換言之，俄國總統普廷還會捲土重來。

德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）近日也發出類似的警告，「我們的情報部門正緊急告知我們：俄國至少正在為最遲在2029年與北約組織（NATO）開戰創造條件」。瓦德福說，普廷幾乎每月都招募一個新的師，「這些師無疑也在以我們、歐盟和北約為目標」。

法國總統馬克宏將俄國描述為「一個不斷破壞穩定的勢力，試圖修改邊界以擴張其勢力範圍」。他說，普廷是「一個掠食者，一個在我們家門口徘徊的食人魔，為了生存，他需要不斷進食」。簡言之，「他對歐洲人構成威脅」。

英國首相施凱爾告訴國會議員：「我們知道，如果沒有這種嚇阻，普廷有再次入侵的野心，而且他肯定會再次入侵，我們必須防範這種情況。」

報導指出，以上所有言論都與美國孤立主義者的觀點截然相反。

川普總統的特使魏科夫是一位紐約房地產開發商，目前代表川普在國際舞台上就烏俄問題發聲，同時也指導俄國如何贏得川普的支持。他承認自己對歷史所知甚少，並在今年5月告訴《大西洋月刊》，他一直在看Netflix紀錄片來彌補這方面的知識。

然而，根據他四次訪問莫斯科的經歷，他基本上把俄國當作其他國家看待，把普廷當作其他世界領袖。他受訪表示，他確信一旦普廷獲得烏克蘭的四個地區，就不會再想在歐洲擴張領土，「我認為現在有一種想法，好像『我們都必須像（前英國首相）邱吉爾那樣，想像俄國人要橫掃歐洲，我覺得這很荒謬」。

魏科夫補充說，他不認為普廷是壞人，烏俄戰爭及導致戰爭的所有因素，情況很複雜，「你知道，這從來都不是一個人造成的，對吧？」他認為，俄國真心想要和平。川普對普廷的看法也大致相同，但比較溫和。美國副總統范斯也曾對普廷有擴張野心的說法嗤之以鼻，主張普廷不是希特勒。

對歐洲而言，令人沮喪的是，這意味著無論歐洲如何努力將川普的立場從俄國拉開，最終這股力量都會自然而然地回到同情普廷的位置。

每當歐洲感覺自己即將讓川普確信俄國是威脅歐洲乃至美國安全的侵略者時，川普總會再給普廷一次機會，「再兩週，再打一次電話」。川普唯一不變的信念是，烏克蘭無法贏得這場戰爭，應該及時止損。

