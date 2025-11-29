為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    香港消防員殉職 當局3天下半旗致哀 市民寫心意卡悼念

    2025/11/29 15:32 即時新聞／綜合報導
    殉職消防員何偉豪女友，在社群悲痛發文。（圖片擷取自@cacmama/Threads）

    香港宏福苑大火，奪走無數性命，37歲消防員何偉豪英勇殉職，交往十年的女友在社群悲痛發文道別，貼文看哭無數網友。

    根據《香港01》報導，今早8點，何偉豪駐守的沙田消防局下半旗致哀，並進行默哀儀式，有消防員今早剛從災場回來，默哀後不久便又再出動。消防局外設有桌子，擺滿市民送上的鮮花和心意卡，卡片寫著「願一路好走，辛苦你了」、「豪師兄，落更了，一路好走」等，共同悼念救火英雄。

    37歲的消防員何偉豪，加入消防處已9年，在宏福苑大火出勤中不幸殉職，交往十年的女友在社群悲痛發文道別，更有同袍透露，他原計畫下月與女友結婚，如今卻生死永別，此消息令網友心碎不已。

    香港政府於昨日晚上公布多項悼念安排，包含從今日至下週一，全港政府相關建築物將會共同下半旗致哀。

    何偉豪駐守的沙田消防局外，民眾擺上鮮花、卡片悼念。（圖片擷取自@dotdotnews111/X）

