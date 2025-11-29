為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    三星會長李在鎔出席長子授銜軍官儀式 和前妻罕見同框

    2025/11/29 14:53 即時新聞／綜合報導
    南韓三星電子會長李在鎔（右）和母親洪羅喜（左），出席長子李智浩（中）授銜少尉儀式。（歐新社）

    南韓三星電子會長李在鎔（右）和母親洪羅喜（左），出席長子李智浩（中）授銜少尉儀式。（歐新社）

    南韓三星電子會長李在鎔28日現身長子李智浩（이지호，音譯）授銜少尉儀式，和2009年離婚後就沒有一起出席過正式典禮的前妻林世玲罕見出現在同個場地。

    據韓媒《中央日報》報導，南韓慶尚南道昌原市的海軍軍官學校，28日舉行第139期海軍與海陸軍官授銜儀式，包括李智浩在內共有89人被授予軍銜，其中75人成為海軍軍官、14人為海陸軍官。

    李在鎔與胞妹李敘顯、母親洪羅喜併排坐著觀看典禮，前妻林世玲則沒有和李在鎔等人坐在一起；在儀式結束後李在鎔與洪羅喜上前和李智浩合影，林世玲也並未同框。

    據了解，李智浩2000年出生於美國，擁有韓美雙重國籍，在加拿大念完高中便前往法國巴黎政治學院求學，並以交換生的身分到美國深造。

    李智浩結束學業後放棄美國國籍，於今年9月15日在南韓入伍接受11週的軍官訓練，授銜典禮結束後將放假4天3夜，12月2日起會再進行3週的新任軍官訓練，後續預計分配到部隊擔任翻譯。

