    首頁 > 國際

    瑞典承諾採取行動 打擊兒童性玩偶網路銷售

    2025/11/29 13:34 編譯謝宜哲／綜合報導
    瑞典社會服務部長格倫瓦爾稱，將打擊在網路上銷售兒童性玩偶的非法行為。（美聯社）

    瑞典社會服務部長格倫瓦爾稱，將打擊在網路上銷售兒童性玩偶的非法行為。（美聯社）

    瑞典兒童保護組織ChildX本月初向警方報案，指控亞馬遜和其他幾家電子商務平台銷售外觀明顯像兒童的性玩偶。對此瑞典政府28日承諾，將打擊在網路上銷售兒童性玩偶的非法行為。

    根據《美聯社》報導，瑞典政府28日針對「電商公司出售兒童性玩偶重大案件」舉行會議。兒童保護組織、網路商家和政府機構都參加了此次會議。

    瑞典社會服務部長格倫瓦爾（Camilla Waltersson Grönvall）在會議結束後表示「我想代表所有父母說，作為1名母親，看到這些玩偶的照片和影像，心真的會碎。」

    格倫瓦爾聲稱，瑞典政府希望確保這類產品不能再購買或銷售。她強調，線上平台正在採取行動，以確保此類產品不能在網路上銷售。

    當被記者問及相關措施是否足夠時，格倫瓦爾回應說「我已明確表示，我們將密切關注此事，並將毫不猶豫採取進一步行動。如果認為有必要，可能會進一步立法。」

    根據ChildX描述，在網上銷售的性玩偶長約1公尺，通常穿著校服，並以性暗示的方式進行銷售。ChildX秘書長厄斯滕松（Ida Östensson）表示，該組織向警方投訴亞馬遜和其他網站銷售兒童性玩偶，加上公眾積極宣傳，促使亞馬遜刪除這類商品的資訊。

    當《美聯社》向亞馬遜詢問此事時，亞馬遜說除了先前告訴其他媒體的內容外，沒有什麼可以分享的。先前媒體報導稱，該公司將參加28日的會議，並已經把一些產品下架。

