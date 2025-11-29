獨居又難以對外求助！南韓孤獨死以5、60來歲男性最多

南韓去年孤獨死一共有3924人，其中50來歲至60多歲的男性佔了54％。南韓中老年人示意圖。（美聯社）

日本去年統計資料顯示有2萬1856人「孤獨死」，其中以55歲至59歳中年男性佔比最高達7.6％；南韓去年孤獨死的則有3924人，其中50來歲至60多歲的男性佔了54％。

據《東亞日報》報導，南韓有些50至60來歲的男性因投資失敗、離婚、喪偶等原因成為單身家庭，如果是自主選擇獨居，那麼通常還是會參與社交活動和互動；但若是因為失業、失去另一半等原因被迫獨居的人，卻往往難以向外人敞開心扉，而且由於居住成本的壓力，不少人是賃居在缺乏鄰居互相關心的地方。

和20歲以下世代孤獨死有高達57％是自行走上絕路不一樣，南韓50來歲、60多歲男性輕生孤獨死只分別佔了8.3％、13.5％，絕大多數都是病死，這主要是因為到了身體機能下降的年齡，罹患高血壓、糖尿病、癌症的風險較高；而且由於經濟困難、缺乏他人照顧與幫助，使得病情變得更為嚴重。

和受到政府重點照顧的高齡人士不同，5、60多歲中老年人有很多福利因年齡未達標都無法享受。另外，這個世代的人一旦失去了體面的工作，很容易感到孤獨和沮喪，卻難以處理自己的心理問題並向外求助，因此研擬相應的政策相當重要。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

