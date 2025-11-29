宏福苑火災後 600名災難辨認人員展開搜證助辨認屍體

香港警方災難遇害者辨認組（DVIU）派600名人力進入大樓展開蒐證。（法新社）

香港宏福苑大火事件已知造成128人罹難，逾70人受傷，約200人失聯。今日中午警方災難遇害者辨認組（DVIU）共600名專業人員，正式進入受災大樓展開全面辨認與蒐證行動。

根據《香港01》報導，這批辨認人員於上午9點陸續在大樓附近集合，約於11時20分分批進入，他們穿著防護衣、戴著頭盔，攜帶屍袋、標籤與證物搜集工具，對現場展開系統化搜尋與紀錄，工作內容包括對遺體或疑似遺體進行驗證、拍攝、標識，並協助身份確認。

成立於1975年的DVIU專職處理重大災難現場，其成員隸屬警方刑事偵緝訓練科，全部以兼任性質，現有成員約640人，他們採用科學方法，在大範圍的災情中，分區處理，以加速作業流程。

災難遇害者辨認組（DVIU）主要職責有：

1.災場搜尋與記錄：將現場以航拍圖劃分為小格，4人一小隊，直線並肩搜查，每次只處理一具遺體、殘肢，避免混亂；詳細記錄發現位置、時間、遺體狀態、身邊財物；使用RFID無線射頻辨識系統（與創科局合作研發，2015年起使用），電子標籤精準記錄遺體位置。

2.遺體處理與運送：穿全套白色保護衣、口罩、手套、橙色頭盔。每隊攜帶約4.5公斤背包，內有大小屍袋（成人、兒童、殘肢）、木標桿、簡易挖掘工具、即影即有寶麗萊相機（避免家屬直接看到過於血腥的數碼相）、紙質表格、平板電腦。進出搜尋區必須消毒，遺體先入膠袋貼標籤，再入帆布屍袋，然後送到臨時殮房。

3.殮房辨認與家屬協助：憑錢包、手機、衣物、飾物、紋身、身體特徵等辨認身份。必要時交政府化驗所提取指紋或DNA；陪同驗屍官工作，最後由家屬作最終確認。

