為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    日本厚勞大臣陷風暴！政治資金撥給小酒館

    2025/11/29 13:13 即時新聞／綜合報導
    日本厚生勞動大臣上野賢一郎，被爆出政治資金撥款給小酒館。（圖擷自上野賢一郎臉書）

    日本厚生勞動大臣上野賢一郎，被爆出政治資金撥款給小酒館。（圖擷自上野賢一郎臉書）

    日本厚生勞動大臣上野賢一郎陷入醜聞，負責管理他政治資金的單位，今（29日）爆出撥款31.43萬日圓（約新台幣6.3萬元）給小酒館（スナック，一般是由女性在吧台服務）。

    《共同社》報導，上野賢一郎的政治資金除了支付款項給東京赤坂的小酒館之外，還繳交2.86萬日圓（約新台幣5748元）給滋賀出身的女性演歌歌手粉絲後援會。

    上野賢一郎辦公室對此解釋，這些都是意見交流的經費，完全符合政治目的的支出。日本《政治資金規正法》並沒有對如何使用款項做出太多限制，但政治人物把錢花在上述地方難免引發爭議。

    據了解，2014年時任經濟產業大臣的宮澤洋一政治資金單位，向廣島市的SM酒吧支付費用，宮澤對此澄清是辦公室的職員去消費而非本人；2021年，眾議員遠山清彥的政治資金單位，在政府已發布武肺疫情緊急事態的情況下，向東京銀座夜店支付款項，導致遠山清彥黯然辭職。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播