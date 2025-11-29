日本厚勞大臣陷風暴！政治資金撥給小酒館

日本厚生勞動大臣上野賢一郎，被爆出政治資金撥款給小酒館。（圖擷自上野賢一郎臉書）

日本厚生勞動大臣上野賢一郎陷入醜聞，負責管理他政治資金的單位，今（29日）爆出撥款31.43萬日圓（約新台幣6.3萬元）給小酒館（スナック，一般是由女性在吧台服務）。

據《共同社》報導，上野賢一郎的政治資金除了支付款項給東京赤坂的小酒館之外，還繳交2.86萬日圓（約新台幣5748元）給滋賀出身的女性演歌歌手粉絲後援會。

請繼續往下閱讀...

上野賢一郎辦公室對此解釋，這些都是意見交流的經費，完全符合政治目的的支出。日本《政治資金規正法》並沒有對如何使用款項做出太多限制，但政治人物把錢花在上述地方難免引發爭議。

據了解，2014年時任經濟產業大臣的宮澤洋一政治資金單位，向廣島市的SM酒吧支付費用，宮澤對此澄清是辦公室的職員去消費而非本人；2021年，眾議員遠山清彥的政治資金單位，在政府已發布武肺疫情緊急事態的情況下，向東京銀座夜店支付款項，導致遠山清彥黯然辭職。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

