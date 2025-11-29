正視「外國人脫序行為」問題！高市早苗拍板調整外籍人士規範

日本首相高市早苗。（路透）

日本政府在執政黨內部透露，為了回應國民對「部分外國人違法或脫序行為」的不安感，首相高市早苗（Sanae Takaichi）已拍板定調，將大幅緊縮外國人入籍與在留的相關政策。政府計劃在明年（2026年）1月前，總結出新的外國人政策基本方針，其中包含嚴格化入籍門檻，並對拖欠醫療費的外國人實施更嚴格的入境審查。

根據《NHK》報導 ，日本現行法規規定，外國人申請取得日本國籍（歸化）的要件之一是「在日本擁有住所5年以上」，這比申請永住權原則上需要的「在留10年」還要短。對此，政府決定將入籍標準嚴格化，未來取得日本國籍的難度將會提高，可能需比照甚至超過永住權的審查標準。此外，與在留許可相關的各項手續費，也預計將在下一年度內全面調漲。

針對訪日外國人拖欠醫療費的長年問題，日本政府也祭出重手。現行政策是將拖欠醫療費達20萬日圓（約新台幣4萬元）的外國人資訊，與出入國在留管理廳共享。新政策將大幅下調標準，只要拖欠金額達1萬日圓（約新台幣2000元），就會被記錄在案。

政府強調，這些被列管的外國人，將在他們下次申請入境日本時，面臨更嚴格的審查，等於可能直接被列入拒絕入境的「黑名單」，以保障日本醫療體系的權益。

除此之外，日本政府也開始關注外國人在境內持有不動產的狀況。未來將研擬新方策，要求個人在辦理不動產的移轉登記或森林取得申報時，必須同時申報其國籍，以便全面掌握外國人持有日本土地與房產的實際情況。

高市首相表示，新的政策旨在「與排外主義劃清界線」，但同時要「堅決果斷地應對」違法與脫序行為，確保國民的安全與公平感。政府將在未來一個月內與自民黨持續協調，預計在明年1月總結出最終的基本方針。

