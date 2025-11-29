宏福苑大火釀128死 港府發放死者家屬80萬慰問金

民眾互助傳遞物資，助災民儘早重建家園。（法新社）

香港宏福苑發生五級火災，大火肆虐，造成128人死亡。民政及青年局局長麥美娟昨（28日）表示，政府下週起將向受災戶提供5萬元生活津貼（約新台幣20萬元），並向火災死者家屬發放20萬元慰問金（約新台幣80萬元）。

根據《香港01》 報導，民政及青年事務局局長麥美娟表示，自下週起，受災戶每戶將獲發港幣5萬元作為生活津貼（約新台幣20萬）；對於因火災喪生者家庭，則將提供20萬元慰問金（約新台幣80萬）。此前政府已先行發放每戶1萬元的緊急補助金（約新台幣4萬），以應急災後需求。

麥美娟表示，「宏福苑援助基金」截至昨日已收到累積捐款約5億元港幣（約新台幣20億），加上政府啟動資金3億元（約新台幣12億），基金總額達8億元（約新台幣32億），預計全數用於災後救援與重建支援。

為解決受災戶臨時住宿問題，政府安排多間酒店與青年宿舍提供免費住宿，截至目前，已有逾300人入住；長期安排則規劃興建過渡屋，最快兩週內能提供約1800個單位。政府強調，這些援助皆屬免費，包含住宿、交通接駁與基本生活補助。

部分災戶對申請手續繁瑣而感到不便，為此政府採「一戶一社工」制度協助申請，並呼籲尚未登記的民眾，可以透過官方平台留下聯絡方式，以便安排、援助。

目前，消防與搜救工作進入最後階段，警方與相關單位持續進行遺體辨認、現場清查與善後工作，政府承諾將確保資源分配效率，讓災民盡快重建生活，也呼籲社會各界持續提供協助與理解。

