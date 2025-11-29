中國小粉紅又碎！ 人氣少女漫畫家明年訪台簽名會提台灣 留言區崩潰

少女漫畫家藤原飛呂將於明年二度來台舉辦簽名會，日前在臉書轉貼出版社發文，因使用台灣國旗，讓中國小粉紅揚言「退粉」。（圖擷取自@egmanga1991社群平台「X」）

以《學生會長是女僕！》走紅的少女漫畫家藤原飛呂將於明年二度來台舉辦簽名會，藤原飛呂於社群平台「X」轉貼出版社發文，並附上台灣國旗表情符號，不料卻遭中國小粉紅出征「能不能專心搞漫畫」、「中日關係敏感還挑釁」、「勸你修正錯誤言論」，揚言取關退粉。

藤原飛呂在「X」發文表示，時隔多年，非常期待明年再次到台灣參加簽名會，加了台灣國旗、愛心笑臉、雙手比心的表情符號，但卻戳到了中國小粉紅的痛點，紛紛翻牆，試圖想要「指證」藤原飛呂的錯誤，甚至開嗆「中國人不會再消費了，等著你的作品發爛發臭」。

中國小粉紅特別翻牆嗆藤原飛呂「明天不把旗給改過來，就請你們吃核彈，一天天的在那邊搞台獨，可悲的鬼子」、「我們堅持一個中國原則，台灣省是中國的一部分」、「日本鬼子又在搞事了」、「依舊台灣，想圈錢能不能了解一下是中國台灣」、「漫畫家為什麼不好好畫漫畫，真就覺得中國人好說話就不當回事，換成白人黑人你敢發這種屁話？估計馬上就土下座了吧傻逼日本人，慶幸大部分中國人都被牆擋了吧，不然噴你退網傻屌」、「你是港獨和台獨嗎」、「老師你在中國有很多粉絲，台灣是中國的一部分」。

有台灣網友質疑，為什麼中國網友還特地翻牆來罵作者，對此中國網友回覆「日漫作者賺中國的錢還要搞台獨，不允許中國人反擊？你這個漢奸趕緊滾出中國領土」。然而，事實上多數中國人接觸日本漫畫、動畫等ACGN是透過盜版管道，這樣「跨海指點創作者」日前才發生在與日本超人氣動漫《我的英雄學院》推出聯名LINE貼圖的台灣知名文創IP「咖波」身上。

台灣網友紛紛在留言區幫藤原飛呂補血，「謝謝老師12年後再次來台灣」、「謝謝老師使用正確的表情符號，期待簽名會」、「這是我的童年回憶，好期待老師的簽名會」、「請老師明年盡情享受台灣之旅，不要受那些憤怒的評論影響」、「請不要在意中國人的無禮言論」、「歡迎老師來台灣，預祝旅途愉快！台灣和日本是朋友」。

漫畫家藤原飛呂在貼文中使用台灣國旗表情符號，遭中國小粉紅出征。（圖擷取自@fuji_hiron社群平台「X」）

