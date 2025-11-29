香港宏福苑大火釀128死 英王查爾斯哀悼：我與妻子深感悲痛

英國國王查爾斯三世。（法新社）

香港新界大埔宏福苑大火造成嚴重傷亡，目前已知128死、79傷、約200人下落不明。對此，英國國王查爾斯三世發文表達哀悼，國王在今日發表的信函中表示，他與妻子「獲悉這場毀滅性火災後深感悲痛」，並對香港市民「深表同情」。

綜合外媒報導，查爾斯三世透過王室家族（The Royal Family）官方X平台、臉書粉專發文並附上信函，信中提及，「我與妻子獲悉大埔發生這場毀滅性火災後深感悲痛，在此悲劇時刻，我們與香港人民同感沉痛。」

查爾斯三世表示，「我們最深切的慰問獻給所有失去摯愛的人，以及此刻正承受震驚與不安的人們。」同時讚揚緊急救援人員展現的「非凡勇氣」，以及協助救災的社區成員所展現的「堅毅精神」。

面對如此駭人悲劇，人們能在相互扶持中覓得力量，此刻香港正以同樣的勇氣度過這最令人心碎的時刻。最後向所有因這場悲劇而生活生計受影響的人們表達「深切同情」。

查爾斯三世最後說，「那些失去寶貴生命的罹難者家屬與摯愛，以及香港人民，將永遠留在我們的祈禱與心中。」

A message from The King to the people of Hong Kong following the devastating fire in Tai Po. pic.twitter.com/HLJSU2VKsE — The Royal Family （@RoyalFamily） November 28, 2025

英國國王查爾斯三世發文表達哀悼。（圖擷取自「The Royal Family」X）

香港新界大埔宏福苑大火造成嚴重傷亡。（路透）

