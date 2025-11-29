為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    好運來！不接家人電話專心玩博彩 他爽中3450萬元

    2025/11/29 11:42 即時新聞／綜合報導
    美國肯塔基州男子玩網路博彩，拒接家人的電話，結果抱走110萬美元大獎。（美聯社）

    美國肯塔基州男子玩網路博彩，拒接家人的電話，結果抱走110萬美元大獎。（美聯社）

    運氣太好！美國肯塔基州麥克雷里郡1名男子，近來出門打獵時玩起網路下注即時開獎的博彩，過程中家人不斷打電話過來，他直接拒接並繼續點擊手機螢幕，結果抱走了110萬美元（約新台幣3450萬元）大獎。

    《UPI》報導，這名幸運男子透露，當時他正在獵鹿小屋等待鹿隻出現，決定玩肯塔基彩券（Kentucky Lottery）的網路博彩Ridge Jackpots消磨時間。

    男子表示，他原本小贏1500美元（約新台幣4.7萬元），但過程中屢次被家人的電話影響操作，後來他兒子又撥電話過來，讓他氣得拒接並點擊遊戲，沒想到此時響起一陣音樂，遊戲也不能再點了，原來是中到了大獎。

    男子連忙打電話給妻子告知好消息並傳送擷圖，他太太原本還以為丈夫來電是要炫耀獵捕到大型鹿隻，仔細看了圖片後確認是中了110萬美元，讓男子嚇得差點從高架的獵鹿小屋摔下去，並和太太隔著電話一起喜極而泣，之後他們打算購買新家入住。

