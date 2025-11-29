為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    蟲蟲危機！法國電影資料館因臭蟲氾濫關閉放映廳

    2025/11/29 11:21 編譯謝宜哲／綜合報導
    法國電影資料館宣布暫時關閉放映廳。圖為該資料館舉辦過的電影展覽。（法新社）

    法國電影資料館宣布暫時關閉放映廳。圖為該資料館舉辦過的電影展覽。（法新社）

    位於法國巴黎的法國電影資料館（Cinémathèque Française）宣布暫時關閉放映廳，原因是放映廳內出現臭蟲（床蝨）。該資料館在聲明中表示，從28日起4個放映廳會關閉1個月。

    根據《衛報》（The Guardian）報導，法國電影資料館指出，此次暫時關閉是由於有人在放映廳內目擊到臭蟲。關閉放映廳的舉動，旨在確保觀眾擁有「絕對安全舒適的環境」。

    法國電影資料館強調，放映廳內所有座椅都將被拆卸，然後逐一進行攝氏180度的乾蒸汽消毒，地毯也將接受「同等程度」的消毒處理。

    法國電影資料館補充，除了放映廳外的其他區域將繼續開放。

    11月初有幾位觀眾向法國記者表示，他們在法國電影資料館裡舉行的電影明星雪歌妮薇佛（Sigourney Weaver）（代表作包括《異形》和《阿凡達》）的大師班（masterclass）遭臭蟲叮咬。

    1位觀眾強調，他看到臭蟲在座椅周圍爬來爬去。

    值得注意的是，法國過去曾進行針對臭蟲的打擊行動。法國2023年宣布將發起行動打擊臭蟲，原因是法國正準備舉辦2024年巴黎奧運會，而臭蟲大量出現在公共交通工具、電影院和醫院等場所。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播