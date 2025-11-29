蟲蟲危機！法國電影資料館因臭蟲氾濫關閉放映廳

法國電影資料館宣布暫時關閉放映廳。圖為該資料館舉辦過的電影展覽。（法新社）

位於法國巴黎的法國電影資料館（Cinémathèque Française）宣布暫時關閉放映廳，原因是放映廳內出現臭蟲（床蝨）。該資料館在聲明中表示，從28日起4個放映廳會關閉1個月。

根據《衛報》（The Guardian）報導，法國電影資料館指出，此次暫時關閉是由於有人在放映廳內目擊到臭蟲。關閉放映廳的舉動，旨在確保觀眾擁有「絕對安全舒適的環境」。

法國電影資料館強調，放映廳內所有座椅都將被拆卸，然後逐一進行攝氏180度的乾蒸汽消毒，地毯也將接受「同等程度」的消毒處理。

法國電影資料館補充，除了放映廳外的其他區域將繼續開放。

11月初有幾位觀眾向法國記者表示，他們在法國電影資料館裡舉行的電影明星雪歌妮薇佛（Sigourney Weaver）（代表作包括《異形》和《阿凡達》）的大師班（masterclass）遭臭蟲叮咬。

1位觀眾強調，他看到臭蟲在座椅周圍爬來爬去。

值得注意的是，法國過去曾進行針對臭蟲的打擊行動。法國2023年宣布將發起行動打擊臭蟲，原因是法國正準備舉辦2024年巴黎奧運會，而臭蟲大量出現在公共交通工具、電影院和醫院等場所。

