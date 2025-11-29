中日關係緊張 高市早苗「降溫不退讓」粉專揭戰術轉換

高市早苗。（路透）

日本首相高市早苗「台灣有事」的表態，引起中國祭出一系列報復措施，要求她撤回發言，但她仍立場堅定。時常針砭時事的臉書粉專「聲量看政治」表示，從喊出台灣有事到低調回應，「你以為高市早苗後退，其實是換招」，當面對壓力，你以為她認錯，其實她換方法打同一場仗。

粉專「聲量看政治」發文提及日本首相高市早苗之前在國會上公開說出「台灣有事就是日本有事」後，立刻引發中國不滿與多方的抵制，此後，她在面對立憲民主黨黨魁野田佳彥的質疑時，語氣收斂，改說「會依照具體情況判斷」，不再高調談台灣。

很多人以為她是在認錯，其實不然。她只是換了種說法、換了種包裝。你以為她退讓，其實是她知道直接講會引爆爭議，乾脆低調地讓「實質立場」繼續推進。這是很典型的保守強硬派打法，表面溫柔，實際沒改變方向。

「不講」不是沒立場，是選擇直接用行動表達。高市在辯論中說了一句關鍵話，「與台灣維持非政府間的實務關係」。這看似中立，實則是仍舊維持空間。她沒說「台灣不是國家」，也沒說「我們不介入」，她只是把話收在「制度裡」，讓自己有進退的餘地。

她知道「台灣有事」這種話講1次有力，講2次就容易變成外交危機，所以寧可讓這句話轉進實質的修法和國際外交的安全架構裡，留給政策去發揮，而不是嘴巴上一直重複。這樣一來，既不怕被中國抓語病，也保住自己國內強硬形象。

「高市早苗很清楚：中國想的不是要對話，是要封口」。當日本的在野黨領袖問她是不是「隨口講話太輕率」，高市說「我是在具體情境下被問到才回答」，這句話其實藏有2層意思。第1，她知道自己在說什麼；第2，她也清楚中國在用輿論壓力逼她。

她其實並不打算轉彎，此後，我們會看到日本開始逐步修法、擬定具體政策。她知道中國沒有要跟日本談條件，是要讓台灣被冷落、讓日本閉嘴。所以，她才會讓話語軟化，態度轉為低調冷淡，但立場繼續維持強硬。

「聲量看政治」接著分析，「最大化國家利益」是關鍵，代表她不會為和氣而妥協。高市說自己講這些話，是為了「讓國家利益最大化」。這句話其實是在告訴中國和國內的反對派，我沒有意氣用事，是在幫日本預作準備。她已經預期「台灣有事」這個問題不會消失，所以寧可現在說清楚，把立場框架清楚。

她不是戰爭狂人，也不是和平主義者。她的做法，是在爭取日本的地緣政治話語權，把日本拉進亞洲安全討論的主桌上。她很清楚，不表態才是風險，早點把自己定位清楚，才能在未來有更多談判空間。

「她不怕被批評輕率，只怕錯過掌控國運的時機」。「聲量看政治」指出，野田佳彥批評她「隨口發言很輕率」，這種講法對一般政治人物來說可能會退縮，但高市不是這樣的人。她知道，要在這種局勢裡領導國家，就得敢講別人不敢講的話。她不怕此時這種短暫的批評，因為她看的是中長期佈局。她很清楚，「台灣有事」這句話將是未來日本所有安全政策的起點。

現在講出來，就可以提早讓社會適應，讓修法、備戰、國防調整都變得名正言順。她要做的與討好選民無關，是塑造局勢，讓日本立於不敗。

「聲量看政治」認為，她的發言是後退一步，更是前進兩步，高市早苗表面上感覺是降溫，實際上是戰術的轉換，從「政治喊話」轉向「政策鋪路」。她沒有要放棄台灣議題，是開始用政策法規把它包裝起來。對台灣來說，這是個重要信號，她不只是在替日本講話，也是在對整個亞太地區說，「這件事我們已經準備好了，不會再閃躲。」

「聲量看政治」最後說，未來幾個月，我們會看到這些話語一點一滴變成現實政策，而高市，也將從「說出台灣有事的人」，變成「把它制度化落實的人」。

高市早苗（左）、立憲民主黨黨魁野田佳彥（右）。（法新社）

