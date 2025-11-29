為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    宏福苑惡火 前保全經理：曾反映消防警鈴被關閉上司卻不理

    2025/11/29 13:07 即時新聞／綜合報導
    香港宏福苑發生五級火災造成重大傷亡，許多受害住戶表示火災發生當下消防警鈴竟未響起，港媒報導指有曾任宏福苑保全經理的一名黃先生透露，任職期間就曾發現，消防警報系統不時會被關閉，雖曾向上司反映卻未獲重視。（彭博）

    香港宏福苑發生五級火災造成重大傷亡，許多受害住戶表示火災發生當下消防警鈴竟未響起，港媒報導指有曾任宏福苑保全經理的一名黃先生透露，任職期間就曾發現，消防警報系統不時會被關閉，雖曾向上司反映卻未獲重視。（彭博）

    香港宏福苑發生五級火災造成重大傷亡，許多受害住戶表示火災發生當下消防警鈴竟未響起。港媒報導曾任宏福苑保全經理的一名黃先生透露，任職期間就曾發現，消防警報系統不時會被關閉，雖曾向上司反映，得到的回應卻是說要方便工人進出，甚至連消防水管也會暫停運作，眼見建議無果這名保全經理便選擇辭職。

    香港新界大埔區宏福苑住宅社區26日發生嚴重的「五級大火」，火勢迅速蔓延波及7棟大樓，至今已知至少造成128人死亡，並有大量住戶有家歸不得。近日港媒報導也曾提及，住宅大樓已進行外牆維修工程超過1年，除了在牆外搭設大量棚架及圍網，大樓的窗戶也都被發泡膠板包圍，從屋內根本無法察覺到外面已發生火災，且許多住戶也都反映，火災發生當下消防警鈴並未響起，導致許多人根本不知道已經發生大火，或是接到家人的電話才倉皇逃生。

    香港《Yahoo新聞》報導也指出，一名曾任宏福苑保全經理的黃先生表示，過去他在物業管理行業任職10年，今年5月到宏福苑擔任保全經理，但他到職後卻發現與維修工程有關的許多問題，但向上司提出改善建議對方卻都不太理會。

    黃先生指出，像是社區的消防警報系統不時會被關閉，在反映此問題後，上司聲稱是要方便工人進出。但關閉警報系統，出入逃生梯的防火門就不會觸發警報，消防水管也會暫停運作。

    黃先生也提到，他也工人會用雜物卡住防火門的門縫，以方便出入，除了會有消防問題，也可能引來盜賊入侵，他也確實曾親眼看到工人會在鷹架上抽菸，但在他任職期間，上司對他的建議都不予理會，因此他在眼見無法改變問題的情況下，在上任兩週後就選擇辭職。

    報導也提到，近日消防處也曾進行測試，發現8座大樓的消防警鐘操作有問題，「無熄但無聲響」，對此消防處也表示，將會對相關消防設備承辦商採取執法行動。

