    國際

    宏都拉斯大選前夕 川普擬特赦宏國前總統

    2025/11/29 10:14 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國總統川普28日表示，他計劃赦免洪都拉斯前總統葉南德茲（穿藍色外套者）。（美聯社）

    美國總統川普28日表示，他計劃赦免洪都拉斯前總統葉南德茲（穿藍色外套者）。（美聯社）

    美國總統川普28日表示，他計劃赦免宏都拉斯前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）。葉南德茲於2024年因販毒和武器指控被定罪，並被判處45年監禁。

    根據《美聯社》報導，川普28日在社交媒體上解釋了他的決定。川普發文稱，許多他非常尊敬的人說，葉南德茲受到了非常嚴厲和不公平的對待。

    葉南德茲去年3月在美國法庭被判共謀向美國走私古柯鹼罪。葉南德茲一直在對他的定罪提出上訴，目前他在美國西維吉尼亞州黑澤爾頓（Hazelton）的監獄服刑。

    川普宣布計劃赦免葉南德茲後不久，其妻子葉安娜（Ana García de Hernández）和孩子們聚集在宏都拉斯德古西加巴（Tegucigalpa）的家中台階上跪下祈禱，感謝上天讓與她們分離近4年的葉南德茲，能重返她們身邊。

    葉安娜表示，她和孩子們與葉南德茲通了電話，並將川普打算赦免他的消息告訴他。葉安娜補充，葉南德茲知道此消息時激動到聲音都哽咽了。

    葉安娜感謝川普，說川普糾正了不公正現象，並堅稱對葉南德茲的指控是毒販和「激進左派」為報復葉南德茲而精心策劃的陰謀。

    葉安娜補充，尚未知道葉南德茲回到宏都拉斯的具體時間，但希望他能在未來幾天內回來。

    值得注意的是，川普宣布計劃赦免葉南德茲的文章，是他支持宏都拉斯國家黨（National Party）總統候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）一系列聲明的一部分。

    川普指出，若阿斯夫拉在30日的大選中落敗，美國不會再花冤枉錢，因為錯誤的領導人只會給國家帶來災難性後果。

