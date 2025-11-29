大槻真希遭中止演出畫面曝 現場粉絲怒罵「一刀切」氣炸

大槻真希遭中止演出畫面曝 現場粉絲怒罵「一刀切」氣炸2025/11/29 11:06 即時新聞／綜合報導
日本歌手大槻真希昨演出到一半，竟突然被強制中斷、並被帶離舞台。（翻攝自X）
由於中日關係緊張，部分日本藝人在中國活動相繼被取消，日本歌手大槻真希昨演出到一半，竟突然被強制中斷、並被帶離舞台，使她十分錯愕。對此，律師林智群酸說，「合約精神呢？」
旅義華僑作家李穎昨於X平台帳號「李老師不是你老師」發布網友投稿內容，內容提到「大槻真希演出到一半，直接被拉掉舞臺的電源，評論區有觀眾大喊『一刀切啊！ 一刀切！ 』，然後主持人直接宣佈『本次演出到此結束』。」公開影像，可見，大槻真希被工作人員帶離舞台後，現場大批粉絲相當傻眼。
請繼續往下閱讀...
臉書粉專「姆士捲」發文怒斥，繼濱崎步開演前一天被惡意取消，大槻真希昨晚在上海演出，海賊王ED才唱到一半就突然被切音樂請下台，從她驚愕的神情就知道，這一切有多荒唐。
粉專「姆士捲」直言，「不過根據禁韓令的經驗，中國繼續這樣就對了，這種幼稚惡質的手段，只會讓更多的表演者選擇來到台灣，同時也吸引更多的粉絲來觀賞演出，阿來不了台灣的中國人，只能繼續在網路上羨慕嫉妒恨，卻對惡質的政府一聲都不敢吭」
林智群也發文提及「合約精神呢？這樣的國家，還有人相信跟他們簽和平協議，他們會遵守？傻了嗎？」
大槻真希演出到一半，直接被拉掉舞台的电闸，评论区有观众大喊“一刀切啊！一刀切！”，然后主持人直接宣布“本次演出到此结束”。 https://t.co/rMytolezSt pic.twitter.com/LBOQVnACeo— 李老师不是你老师 （@whyyoutouzhele） November 28, 2025
熱門賽事、球星動態不漏接