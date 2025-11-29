香港宏福苑大火傳「物資蟑螂」趁火打劫 男歌手痛批：比乞丐還糟

香港宏福苑大火造成嚴重災情，卻傳出有物資蟑螂趁火打劫，志工無奈製作標語警告。（本報合成，擷取自Threads）

香港大埔宏福苑大火奪走至少128條人命，各界物資與捐助湧入災區，本以為能成為支撐居民的力量，卻傳出有人混入現場，趁亂搬走原屬於災民的物資，令前線義工與網友相當憤怒。

綜合外媒報導，火災發生後，許多企業、市民迅速伸出援手，捐出食物、飲料、衣物與生活用品，各救援點甚至因物資過多，需要動員數十名市民以人龍方式接力搬運，一箱箱傳遞，整個過程緊湊、有效率，展現香港社會在危難時刻的團結。

如今卻陸續出現「趁火打劫」的亂象。有義工指出，有外地人士假裝受災居民，混入據點領取物資，甚至有人一袋接一袋拿走，再叫計程車離開。現場不得不貼出「非受災居民勿取！！天有眼！！！」、「請將資源留給受災居民」以及「非受災居民拿的話就下地獄」等告示，提醒物資必須留給真正需要的人。

在大埔協助發放物資的男歌手鄺旨呈也在社群發文直言，看到不少「不是大埔人」成袋把物資搬上計程車，不禁痛批「有錢搭計程車，卻沒錢買香蕉、買餅乾，真是比那些乞丐還糟糕」，強調物資再多也不該被貪婪者濫用。

