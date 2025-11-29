香港殉職消防員與女友相守10年 她淚喊「真的接受不了」網友全看哭

香港宏福苑大火殉職消防員何偉豪與女友、愛犬的合照。（本報合成，擷取自IG、Threads）

香港大埔宏福苑大火奪走至少128條生命，37歲消防員何偉豪在前線英勇殉職，留下相守近10年的女友。他的犧牲令全港哀痛，而交往十年女友在社群寫下的道別，更讓無數網友看得鼻酸。

綜合港媒報導，火勢於26日下午2時51分自宏福苑竄起後，何偉豪於3時01分抵達現場投入救援，負責在地面協助疏散與滅火。3時30分起與外界失去聯繫，搜救人員於4時01分尋獲他時，他已遭重度燒傷，送醫仍在4時45分宣告不治。

從何偉豪的IG可見，生活多半圍繞著家人、女友與愛犬，滿是甜蜜與陪伴。有消息指兩人原定下月結婚，而他曾穿著消防服把女友扛在肩上，笑得燦爛並寫下：「多謝你，嫌我煩都要講多一百次，Love u，以後都要笑得這麼開心！」如今成為令人心碎的回憶。

女友27日在Threads曬出何偉豪與寵物柴犬的合照，沉痛寫道：「多謝大家的關心，我也都有看到。不...我的超級英雄任務完成後回到氪星了，你是我的驕傲！但是對不起，我想向大家請一個小假期，因為...我真的接受不了，我好想好想可以再握著你的手...」。

貼文曝光後惹哭無數網友並湧入大量留言安慰，「好好保重，好好休息！感謝他用生命守護了大家，這份愛會永遠流傳，願你也一切平安」、「他從警察轉行去當消防員，就知道他是一個有愛心的人」、「保重，他是香港的英雄、香港的驕傲。R.I.P」。

