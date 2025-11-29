匈牙利總理訪俄會晤普廷 擬增購石油與天然氣

匈牙利總理奧班28日在克里姆林宮與俄羅斯總統普廷舉行會談，以尋求更多石油和天然氣。（美聯社）

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）28日在克里姆林宮與俄羅斯總統普廷舉行會談，以尋求購買更多石油和天然氣。這是他自去年後第2次訪問俄羅斯。

根據《美聯社》報導，在所有歐盟領導人中，奧班被廣泛認為是普廷最親密的盟友。匈牙利是少數仍在大量進口俄羅斯化石燃料的歐盟國家之一，而奧班長期以來只說俄羅斯應停止在烏克蘭的敵對行動，但從未闡明俄羅斯行為會對烏克蘭的領土完整或未來安全產生何種影響。

奧班本月早些時候與美國總統川普會面，並成功爭取到豁免，避免美國對與俄羅斯石油巨頭路克石油（Lukoil）和俄羅斯石油（Rosneft）進行貿易的匈牙利施加制裁。奧班主張，這一豁免確保了匈牙利的能源安全。

在克里姆林宮會談正式開始的開場白中，普廷稱奧班在烏俄衝突上採取了「平衡立場」。不到4小時後，克里姆林宮宣布會談結束。

奧班在會談結束後表示，匈牙利獲得美國制裁豁免後，可以從俄羅斯購買石油和天然氣。奧班補充，他此行是為了確保匈牙利今年冬天和明年能源供應都能以可承受的價格得到保障。

