美前國防官員挺日相台灣有事言論 批中反應極其不當

中日關係因日本首相高市早苗「台灣有事」言論而惡化。前美國國防部（現稱戰爭部）印太安全事務助理部長瑞特納接受中央社專訪表示，高市的發言反映日本政策與立場，沒有任何錯誤，而北京反應極其不當，行動相當極端。（彭博資料照）

高市日前表示，若「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。這番言論引發中國強烈抨擊，中國駐大阪總領事薛劍甚至針對高市關於「台灣有事」的答詢，在X平台發表斬首言論。

對此，曾於2021年至2025年初擔任美國國防部印太安全事務助理部長、現任職於華府智庫馬拉松倡議（The Marathon Initiative）的瑞特納（Ely Ratner）本週接受專訪表示，高市的發言完全恰當，反映了日本在台灣議題上的政策與立場，她所說的內容「沒有任何爭議或錯誤」。

瑞特納認為，「北京的反應極其不當」，甚至對高市發出帶有暴力意味的威脅；中方採取的行動也「相當極端」。但令他感到鼓舞的是，到目前為止，日本政府面對中方這些威脅並沒有退縮。

他說：「希望美國能在這段期間充分支持（日本）首相的立場。」

日中關係惡化之際，美國總統川普（Donald Trump）本週稍早先後與中國國家主席習近平、高市通話。日本「朝日新聞」、「共同社」報導，川普與高市通話時，未要求日本避免刺激北京，但兩家日媒指出，川普希望避免對立升級、美日應合作讓事態降溫。

美國「華爾街日報」一篇報導引述日方與美方消息人士稱，川普與高市通話時，建議她不要在台灣主權問題上刺激北京，但川普提出的建議很委婉，未施壓高市收回她的言論。日本官房長官木原稔隨後澄清，報導稱「川普就台灣相關議題建議（首相）不要挑釁中國政府」的內容並非事實。

高市「台灣有事」發言後，中國對日採取的經濟反制措施包括建議中國公民近期避免赴日旅遊或留學、暫停禁止日本水產品進口。據中國媒體報導，已有多條中日航線取消所有航班。

另外，日本音樂人近期在中國城市的多場演出突然遭到取消，還未上映的日本電影也撤檔。

