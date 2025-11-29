為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    川普：拜登自動簽名機代簽文件 全數終止效力

    2025/11/29 09:53 中央社
    美國總統川普今天表示，所有在前總統拜登任內以「自動簽名機」（autopen）簽署的文件均「終止效力」。此舉的法律效力不明，也使他對前任總統的攻擊言論再次升級。（法新社資料照）

    美國總統川普今天表示，所有在前總統拜登任內以「自動簽名機」（autopen）簽署的文件均「終止效力」。此舉的法律效力不明，也使他對前任總統的攻擊言論再次升級。

    法新社報導，川普經常試圖煽動外界對拜登據稱使用自動簽名機簽署特赦令、行政命令及其他文件一事的不滿，指控拜登在位時年邁昏聵，無法治理國家。

    川普在社群媒體上說：「任何由『瞌睡喬拜登』（Sleepy Joe Biden）以自動簽名機簽署的文件，大約占了92%，在此一律終止，不再具有任何效力或作用。」

    「我在此撤銷所有行政命令，以及任何不是由『貪腐喬拜登』（Crodoed Joe Biden）親自簽署的文件，因為操作自動簽名機的人是非法行事。」

    過去多位總統都曾使用過各種自動簽名系統，但川普稱，拜登任內使用這套系統，證明了當時的拜登心智上無行為能力，且無法掌控白宮。

    拜登卸任時為82歲，而川普現年79歲，預計將於2029年1月卸任。

    美國司法部曾於2005年表示，總統無需親手簽署法案，可以指示一名官員「將總統的簽名附加於這類法案上，例如透過自動簽名機」。

    2011年，「紐約時報」曾報導，歐巴馬（Barack Obama）成為第一位人在歐洲期間以自動簽名機簽署法案的總統。有時紙本文件仍會空運給總統簽署。

    拜登在任期最後幾天，對遭川普針對的人士發布特赦，包括他自己的兒子、曾調查川普的國會議員、一名曾批評川普的軍方將領，以及美國首席COVID-19專家。

