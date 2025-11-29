中國施壓日本無理取消藝人演出 矢板明夫：廣大日本網友強烈譴責

大槻真希唱一半被請下台，表情錯愕。（翻攝自X）

近來中日關係緊張，不少日本藝人在中國活動紛紛被取消，昨日更出日本歌手大槻真希在演出到一半的過程中，突然被中斷並被帶離舞台，不僅讓她十分錯愕，台下粉絲也紛紛痛罵。資深媒體人矢板明夫發文直言，中國這一系列舉動，背後就是為了逼迫高市早苗首相收回涉及台灣的言論，但這樣的荒唐舉動，反而讓大批日本網友強烈譴責中國，並支持高市早苗首相堅決不撤回發言。

矢板明夫發文指出，昨日在中國上海發生一件荒唐的突發事件，日本遊戲公司萬代南夢宮在上海舉辦的「遊戲嘉年華2025」的活動中，當日本歌手大槻真希正在台上演唱《海賊王》片尾曲「memories」時，舞台上的螢幕與照明突然全部熄滅，被中國官員拉下了電閘，演出被迫中止。

請繼續往下閱讀...

矢板明夫表示，大槻真希隨後被兩個工作人員拿走麥克風並帶離舞台，中斷原定的演出。從流傳出來的影片可以看到，現場觀眾相當震驚與失望。活動主辦方解釋稱，中止原因為「不可抗力因素」，但這件事被認為是中國政府對日本藝人的演出進行的強制干預。

矢板明夫直言，這並非個案，近期多名日本藝人在中國舉辦的演唱會亦遭臨時喊卡，包括濱崎步、美波、花譜、吉本興業等。這些事件形成了罕見的大規模停演現象。濱崎步在上海的演出原定29日舉行，已經有1萬4千多名觀眾購票。但昨天才突然接到演唱會被取消的通知。200多名工作人員花了5天時間搭建的舞台，也因此被全部拆除。濱崎步為此發文向粉絲們表達歉意。

矢板明夫認為，中方這個時候突然刁難日本藝人的演出，背後主要意圖，是想透過藝人和粉絲向日本政府施加壓力，逼迫高市早苗首相收回涉及台灣的言論。但這種不分青紅皂白的強制手段，顯示中國政府對藝術和人權的不尊重。使藝人、主辦方、和粉絲都蒙受了重大的損失。

矢板明夫提到，在社群媒體上，廣大日本網友都強烈譴責中國政府的做法。同時也認為，日本政府堅決不能屈服於這種流氓行為，支持高市早苗首相堅決不撤回發言。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法