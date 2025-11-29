捲入烏克蘭30億貪腐案 澤倫斯基幕僚長辭職了

烏克蘭總統澤倫斯基總統辦公室主任葉爾馬克（左）是和平協議首席談判代表，卻涉貪遭搜索請辭。圖為他與美國國務卿魯比歐在日內瓦會後發表談話。（美聯）

烏克蘭高層貪腐爆開，燒到國王的人馬，總統澤倫斯基最重要的左右手、幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）辦公室遭搜索幾個小時後，已經請辭。在和平協議的關鍵時刻，談判最關鍵要角卻爆貪汙去職，對基輔政府無疑是重大危機。

《CNN》報導，葉爾馬克名義上總統辦公室主任，但通常被視為烏克蘭第二號人物；烏克蘭代表團在日內瓦與華盛頓的會談，他也是首席談判代表。

澤連斯基週五在每天的電視演說中宣布葉爾馬克辭職，「我希望今天沒有人對烏克蘭有任何疑問。所以，今天我們做出以下內部決定。首先，我們將重整總統辦公室。辦公室主任葉爾馬克已遞交辭呈。」

對此，葉爾馬克並發表聲明，不過，他之前在Telegram發文說，正全力配合反腐敗調查，同時透露，除了辦公室，公寓也被搜索。

烏克蘭國家肅貪局（NABU）與烏克蘭肅貪專責檢察署（SAPO）週五的聲明並未透露搜索原因，不過，兩週前，他們曾宣布全面調查烏克蘭國家核電公司（Energoatom）的回扣案，據傳回扣金高達1億美元。

