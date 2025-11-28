日中對立持續 南華早報：北京喊停雙邊青年交流計畫

中國報復日本高市早苗（見圖）「台灣有事」發言，凍結兩國的青年交流計畫。（歐新社）

根據一名外交消息人士的說法，日本首相高市早苗的「台灣有事」發言引發中日對立之際，北京已凍結兩國的青年交流計畫，外界擔心這道雙邊裂痕恐影響年輕世代。

「南華早報」（South China Morning Post）報導，這名消息人士透露，中國因高市早苗本月稍早關於台灣的發言對日本展開報復性措施後，日方被告知交流計畫遭取消。

這位消息人士談到：「11月和12月通常是青年交流旺季，但現在交流計畫全遭取消。」

北京對日本加強外交與經濟壓力，試圖施壓高市早苗收回本月7日在國會的答詢，她當時表示如果台海爆發衝突，東京可能做出軍事回應。然而高市拒絕收回發言。

日本官員本月稍早告訴共同社，中國江蘇省無錫一個由16名學生跟老師組成的交流團突然取消參訪日本神奈川縣相模原市的行程。

共同社報導，同時有沖繩縣教育官員指出，中國主辦單位取消日本20名中學生的參訪行程，他們原定在上海進行兩週的語言及文化交流。

中國方面沒有提出停辦原因，但一名沖繩縣教育官員告訴共同社，「日中關係持續惡化」可能是一個因素。

東京大學國際關係教授川島真提到，停止青年交流令人憂心。他說，儘管日本社會普遍對中國抱持負面看法，但年輕世代通常是對中國觀感最好的一群人。

他表示：「在當前形勢下，停止青年交流不太可能改善日本對中國的看法。在關係緊張時期維持這類交流，其實是更有建設性的做法。」

不過這道凍結命令目前似乎未波及其他文化交流活動或大學生相關計畫。

