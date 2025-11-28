馬克宏下週訪中 促習對台避免任何「升級」局勢的行動 馮德萊恩罕見未隨行

法國總統馬克宏（右）下週將訪問中國，以往總會與他同行的歐盟執委會主席馮德萊恩（左）這次罕見缺席。（歐新社）

法國總統馬克宏12月3日至5日將對中國進行國是訪問，預計赴北京和成都，但歐盟執委會主席馮德萊恩此次並未一同訪中，打破近年慣例。馬克宏此行旨在建立符合雙方利益、並非由中俄或中美關係決定的關係框架，但中國官員對此表示困惑。此外，馬克宏還將敦促中國國家主席習近平說服俄國實現烏克蘭停火，以及在台灣問題上避免任何「升級」局勢的行動。

香港《南華早報》28日報導，馬克宏先前幾次與習近平的會晤都邀請馮德萊恩，包括去年在巴黎的會面，以及前年兩人一同訪問北京，這被視為他試圖將與北京的來往「歐洲化」的努力，因此這次馮德萊恩不會跟隨馬克宏對中國進行國是訪問，被視為打破近年慣例。一位愛麗舍宮消息人士表示，馬克宏此次訪中將嚴格按照雙邊形式進行，兩位領袖就歐盟與中國關係的未來進行「重要對話」，「（馬克宏）總統將代表法國親自處理此事，並將向包括馮德萊恩席在內的歐洲夥伴匯報」。

請繼續往下閱讀...

馮德萊恩是歐洲對中態度最強硬的領袖之一，並在過去三年中引領布魯塞爾採取更強硬的對中政策。她是歐盟去風險戰略的設計者，並多次強調必須減少對北京的「危險依賴」。馬克宏也一直倡導在貿易議題上對中採取更強硬的立場，並曾表示支持動用歐盟最強大的貿易武器「反脅迫工具」，來因應中國對稀土和磁鐵的出口管制。不過，馬克宏也致力於與習近平建立密切的私人關係。

愛麗舍宮消息人士透露，馬克宏此行將向習近平表達非常明確的意願，即建立「符合雙方共同利益」的關係框架，該框架並非由中俄或中美關係決定，而是真正基於中國對歐洲作為重要夥伴的認知，以及中國在歐洲擁有的根本利益，尤其是在烏克蘭的和平與安全問題上。消息人士還表示，中國需要先進晶片，歐洲需要安全獲取稀土資源，雙方在共享和加速技術創新方面都擁有共同利益，「這就是馬克宏總統希望遵循的原則，而非迎合美中意願」。不過，馬克宏在討論中將遵循歐盟對中戰略，該戰略將中國視為夥伴、競爭對手和系統性對手。

中國駐法國大使鄧勵先前則告訴《南早》，歐盟的策略就像「一個紅綠黃三色燈同時亮起的十字路口」，令人困惑。

至於在台灣問題上，法國將重申對一中政策的承諾，並呼籲各方維護現狀。消息人士表示，「這必然需要各方保持克制，包括中國方面，尤其是在回應日本首相高市早苗的言論時」。先前，法國當局已針對高市「台灣有事」言論呼籲各方保持克制、緩和局勢，並「尊重台灣現狀」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法