扯！香港大火逾百死 中國官媒深夜PO「吃叉燒」被罵翻刪文

香港大埔「宏福苑」26日爆發嚴重火警，目前已知有超過百人死亡。（法新社）

香港大埔「宏福苑」26日爆發大火，目前已知有超過百人死亡。沒想到，今（28）日凌晨，中國官媒《人民網》竟在網路上發布「今晚吃叉燒」影片，留言區還有大量中國網友附和。不過，立刻有其他中國網友將影片及下方評論轉發到微博，大罵「非常惡劣」。目前已經無法找到相關影片，疑似已遭刪除。

香港26日爆發五級大火，是近年來最嚴重的火警，搜救搶命之際，《人民網》竟在影音平台「bilibili」發布「今晚吃叉燒」影片，叉燒是香港標誌性食物，影片一發布立刻引發聯想。

而在影片留言區，不少中國網友也發布嘲諷留言：「大埔不就有現成的嗎」、「懂你意思」、「可惜火太大，我的港式叉燒焦了」。冷血留言，令人咋舌。相關影片、留言，也立刻被網友轉貼至微博，不少有良知的網友大罵「冷血」、「非常惡劣」、「簡直不是人」、「反港反成這樣？」

目前搜尋「bilibili」人民網，已經無法找到相關影片，疑似已經被刪除。

香港保安局長鄧炳強今天下午證實，這場災難已造成至少128人死亡，且目前仍有約200人「情況未明」，是香港開埠以來死傷最慘重的火災之一。

