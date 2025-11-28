為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    扯！香港大火逾百死 中國官媒深夜PO「吃叉燒」被罵翻刪文

    2025/11/28 20:29 即時新聞／綜合報導
    香港大埔「宏福苑」26日爆發嚴重火警，目前已知有超過百人死亡。（法新社）

    香港大埔「宏福苑」26日爆發嚴重火警，目前已知有超過百人死亡。（法新社）

    香港大埔「宏福苑」26日爆發大火，目前已知有超過百人死亡。沒想到，今（28）日凌晨，中國官媒《人民網》竟在網路上發布「今晚吃叉燒」影片，留言區還有大量中國網友附和。不過，立刻有其他中國網友將影片及下方評論轉發到微博，大罵「非常惡劣」。目前已經無法找到相關影片，疑似已遭刪除。

    香港26日爆發五級大火，是近年來最嚴重的火警，搜救搶命之際，《人民網》竟在影音平台「bilibili」發布「今晚吃叉燒」影片，叉燒是香港標誌性食物，影片一發布立刻引發聯想。

    而在影片留言區，不少中國網友也發布嘲諷留言：「大埔不就有現成的嗎」、「懂你意思」、「可惜火太大，我的港式叉燒焦了」。冷血留言，令人咋舌。相關影片、留言，也立刻被網友轉貼至微博，不少有良知的網友大罵「冷血」、「非常惡劣」、「簡直不是人」、「反港反成這樣？」

    目前搜尋「bilibili」人民網，已經無法找到相關影片，疑似已經被刪除。

    香港保安局長鄧炳強今天下午證實，這場災難已造成至少128人死亡，且目前仍有約200人「情況未明」，是香港開埠以來死傷最慘重的火災之一。

    沒想到，今（28）日凌晨，中國官媒《人民網》竟在網路上發布「今晚吃叉燒」影片，在留言區還有大量中國網友附和。（取自X「李老師不是你老師」）

    沒想到，今（28）日凌晨，中國官媒《人民網》竟在網路上發布「今晚吃叉燒」影片，在留言區還有大量中國網友附和。（取自X「李老師不是你老師」）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播