烏克蘭肅貪燒到國王人馬 葉爾馬克：全力配合調查

烏克蘭肅貪部門官員28日表示，已搜查總統澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）的辦公室；葉爾馬克指稱已全力配合，並透露他的公寓也被搜查。

烏克蘭國家肅貪局（NABU）與烏克蘭肅貪專責檢察署（SAPO）發表聯合聲明指出，搜索葉爾馬克的辦公室的行動已獲授權，並稱此搜索與1項調查有關，但並未透露是哪項調查。

對此，葉爾馬克透過Telegram表示，正全力配合反腐敗調查人員，並透露除了辦公室，肅貪當局還搜查他的公寓。葉爾馬克說，調查人員未遭任何阻礙，「就我個人而言，我全力配合。」

本月稍早，NABU與SAPO曾宣布已就1樁回扣金高達1億美元的貪腐案展開調查，該案攸關從烏克蘭國家核電公司（Energoatom）的合約中拿回扣，牽扯多名前政府高官以及澤倫斯基的前商業夥伴，堪稱戰時烏國的一大政治危機。

葉爾馬克雖不曾被列為該回扣案調查嫌疑人，但烏國反對派議員以及澤倫斯基所屬政黨的部分成員，曾要求將其解職。

葉爾馬克位高權重，不但是澤倫斯基的幕僚長，日前還以烏克蘭首席談判代表之姿，在日內瓦與歐洲數國的國安顧問舉行會談，為討論美版的俄烏終戰方案預作準備。

