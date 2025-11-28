為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    烏克蘭肅貪燒到國王人馬 葉爾馬克：全力配合調查

    2025/11/28 16:21 編譯張沛元／綜合報導
    烏克蘭肅貪當局已搜查總統澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克的辦公室與公寓。圖為18日葉爾馬克（左）與澤倫斯基（右）在馬德里等待晉見西班牙國王。（路透）

    烏克蘭肅貪當局已搜查總統澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克的辦公室與公寓。圖為18日葉爾馬克（左）與澤倫斯基（右）在馬德里等待晉見西班牙國王。（路透）

    烏克蘭肅貪部門官員28日表示，已搜查總統澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）的辦公室；葉爾馬克指稱已全力配合，並透露他的公寓也被搜查。

    烏克蘭國家肅貪局（NABU）與烏克蘭肅貪專責檢察署（SAPO）發表聯合聲明指出，搜索葉爾馬克的辦公室的行動已獲授權，並稱此搜索與1項調查有關，但並未透露是哪項調查。

    對此，葉爾馬克透過Telegram表示，正全力配合反腐敗調查人員，並透露除了辦公室，肅貪當局還搜查他的公寓。葉爾馬克說，調查人員未遭任何阻礙，「就我個人而言，我全力配合。」

    本月稍早，NABU與SAPO曾宣布已就1樁回扣金高達1億美元的貪腐案展開調查，該案攸關從烏克蘭國家核電公司（Energoatom）的合約中拿回扣，牽扯多名前政府高官以及澤倫斯基的前商業夥伴，堪稱戰時烏國的一大政治危機。

    葉爾馬克雖不曾被列為該回扣案調查嫌疑人，但烏國反對派議員以及澤倫斯基所屬政黨的部分成員，曾要求將其解職。

    葉爾馬克位高權重，不但是澤倫斯基的幕僚長，日前還以烏克蘭首席談判代表之姿，在日內瓦與歐洲數國的國安顧問舉行會談，為討論美版的俄烏終戰方案預作準備。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播