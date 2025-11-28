中國駐日大使館引用石破茂言論 日本網友打臉：認知戰又來了

中國駐日本大使館在社群平台X轉貼自民黨前首相石破茂演講發言，遭日本網友打臉，要中國別惡意扭曲。（擷取自中國駐日本大使館X）

中國對日本的網路認知戰再出新招，中國駐日本大使館今天在社群平台X轉貼自民黨前首相石破茂演講發言，「歷代日本政府始終理解並尊重中國方面『台灣是中國一部分』的看法。這是不該改變的事情。」結果引來日本網友反駁「理解並尊重不代表承認」，而且這和日本的「存亡危機」是兩回事，要中國別惡意扭曲。

中國駐日大使館28日轉貼《每日新聞》報導，石破26日在東京都內的一場講中提到日中關係生變的問題。報導中，石破說，「沒有與中國的關係，日本還能生存嗎？」強調建立兩國之間穩定關係的重要性。

石破還說，1972年日中建交後，歷代日本政府都「理解並尊重」中國方面所主張的「台灣是中國一部分」的看法。他並以自身經驗指出，「這是不該改變的事情，我們一直都非常謹慎地處理。」

《產經新聞》報導，對於中國駐日大使館的這則轉貼，日本維新會前參議員音喜多駿在X發文評論「完全被利用了……（嘆氣）」。

也有網友反映，日本的前首相似乎被又中國利用來打認知戰了，就像前首相鳩山由紀夫那樣，真可悲。

還有網友說，即使是高市早苗首相也一樣持「理解並尊重」的立場，但這不代表承認，要中國別朝自己有利的方向惡意曲解。

中國近期對日本發動一連串的認知戰，不但效果有限，反而讓更多日本人覺醒，對於「台灣有事」、日本「存亡危機事態」的討論度極高，而且愈來愈清晰。

