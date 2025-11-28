為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    宏福苑兩房1600萬房內部照曝 驚見發泡膠封死窗戶

    2025/11/28 16:47 即時新聞／綜合報導
    香港官方初步調查，大樓外牆包覆的「發泡膠」（保麗龍）是導致火勢失控的罪魁禍首。（路透社資料照）　

    香港官方初步調查，大樓外牆包覆的「發泡膠」（保麗龍）是導致火勢失控的罪魁禍首。（路透社資料照）　

    香港新界大埔區「宏福苑」26日發生的惡火，在43小時後，終於在今（28日）上午大致撲滅，然而官方初步調查，大樓外牆包覆的「發泡膠」（保麗龍）是導致火勢失控的罪魁禍首，更有網友翻出先前的售屋照片，發現「發泡膠」存在已久，直呼太扯。

    有網友在社群平台「Threads」發文分享，在網路上發現宏福苑過去的銷售紀錄，顯示2房的房子賣港幣398萬元（約1600萬新台幣）可以見到照片中的對外窗被「發泡膠」封死，有網友解答，由於外牆裝修，有些建商為了降低成本，而使用便宜的「發泡膠」。

    網友提到，正常來說「發泡膠」因為是塑膠製品能助燃，雖然能隔音隔灰塵，但是不能用來當作建築材料，何況大廈裡面還有住人，以前的香港不會有這種情況發生；更有網友指出，之前美國有棟大樓用「發泡膠」當作隔離外牆的材料，發生火災之後短時間內就竄至樓頂，怎麼會有建商不知道這種事情。

    標價2房398萬港幣（約1600萬新台幣）的宏福苑屋況，可見發泡膠封死對外窗戶。（圖取自Threads、購屋網，本報合成）

    標價2房398萬港幣（約1600萬新台幣）的宏福苑屋況，可見發泡膠封死對外窗戶。（圖取自Threads、購屋網，本報合成）

