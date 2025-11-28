為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    肅貪風暴直襲烏克蘭總統府 澤倫斯基幕僚長辦公室遭搜索

    2025/11/28 16:02 編譯陳成良／綜合報導
    烏克蘭肅貪單位28日突襲搜索烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克的辦公室。（擷取自烏克蘭真理報）

    烏克蘭肅貪單位28日突襲搜索烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克的辦公室。（擷取自烏克蘭真理報）

    烏克蘭能源貪腐弊案的調查火勢已燒進權力核心。烏克蘭國家反貪腐局（NABU）與特別反貪腐檢察官辦公室（SAPO）28日上午採取驚人行動，突襲搜查了烏克蘭總統澤倫斯基最信任的左右手、總統辦公室主任葉爾馬克（Andrii Yermak）位於政府特區的辦公室。

    據「烏克蘭真理報」現場直擊，當天上午約有10名身穿制服的NABU與SAPO調查人員，大舉進入戒備森嚴的基輔政府特區，目標直指葉爾馬克的辦公室。這項行動顯示，這起代號為「米達斯」（Midas）的能源貪腐案調查範圍正在急劇擴大。

    NABU局長克里沃諾斯（Semen Kryvonos）曾在25日預告，隨著調查深入，將會有新的嫌疑人浮出檯面，如今看來正是劍指這位烏克蘭政壇的「第二號人物」。

    這場政治風暴始於本月10日，NABU宣布破獲一起涉及國家核電公司（Energoatom）的大規模貪腐計畫，並公布了涉案人員的錄音檔。檢方隨後指控澤倫斯基的前商業夥伴、喜劇工作室「Kvartal 95」共同擁有人明迪奇（Tymur Mindich），利用與總統的關係操控能源部門資金，是不法所得的主謀。然而，明迪奇在搜索行動展開前數小時便已潛逃出境。

    案情隨後如雪球般越滾越大，包括烏克蘭司法部長加盧申科（Herman Halushchenko）因涉案被停職，多名核電公司高層也被捕或交保候傳。調查人員在監聽錄音中發現，涉案嫌疑人使用「卡爾森」（Karlsson）、「火箭」（Rocket）等代號互稱，顯示這是一個組織嚴密的犯罪網絡。

    戰時醜聞重創形象 澤倫斯基面臨考驗

    葉爾馬克被視為澤倫斯基在戰時最倚重的幕僚，負責處理大量外交與內政事務。報導指出，如今反貪機構直接對其實施搜索，不僅震撼基輔政壇，更可能對澤倫斯基的領導威信造成重創。

    葉爾馬克（左）是烏克蘭總統澤倫斯基（右）最信任的左右手。（路透資料照）

    葉爾馬克（左）是烏克蘭總統澤倫斯基（右）最信任的左右手。（路透資料照）

