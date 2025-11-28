為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    拿俄在歐遭凍結資產援烏恐難產 比利時：有損俄烏和平協議

    2025/11/28 16:18 編譯張沛元／綜合報導
    比利時總理德威弗已致函歐盟執委會主席馮德萊恩，稱動用遭凍結的俄羅斯資產援助烏克蘭，恐有損達成結束烏戰的和平協議。圖為德威弗26日在國會發言。（歐新社）

    比利時總理德威弗已致函歐盟執委會主席馮德萊恩，稱動用遭凍結的俄羅斯資產援助烏克蘭，恐有損達成結束烏戰的和平協議。圖為德威弗26日在國會發言。（歐新社）

    比利時總理德威弗（Bart De Wever）已表示，歐洲聯盟計劃利用遭凍結的俄羅斯國家資產來金援烏克蘭，恐危及就結束近4年的烏克蘭戰爭簽署和平協議的可能性。

    根據《路透》所見，德威弗在給歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）的信函中說：「倉促推進研議中的「賠償貸款」（reparations loan）方案，將有如附帶損害般讓歐盟實際上阻止達成最終和平協議。」

    英國《金融時報》27日晚間率先報導此信的內容。

    歐盟領導人在上月1場峰會上試圖就將遭凍結的俄國資產用於援烏的計劃達成共識，即擬將俄羅斯在歐洲遭凍結的1400億歐元（約台幣5.09兆元）主權資產，作為在2026與27年支援烏克蘭的貸款；這些遭凍結的俄國資產大多放在比利時金融機構「歐洲清算銀行」（Euroclear），而上述提案當時正因為比利時拒挺，而未能通過。

    歐盟執委會在非辦公時間不回應置評要求。

    歐盟官員曾說，歐盟執委會希望在本週提交的1份法律提案草文，能解決比利時對此方案的顧慮。但德威弗在信中說，比利時尚未看到「委員會提出的任何法律文字」。

