為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    與已婚男部下出入情趣旅館惹議 日本前橋市長辭職

    2025/11/28 15:50 中央社
    日本群馬縣前橋市長小川晶的辭呈昨天獲得市議會批准，她也在當天去職。她先前多次與已婚男部下在旅館幽會10次以上而引發爭議，為此引咎辭職。市長補選將在明年1月舉行。（資料照）

    日本群馬縣前橋市長小川晶的辭呈昨天獲得市議會批准，她也在當天去職。她先前多次與已婚男部下在旅館幽會10次以上而引發爭議，為此引咎辭職。市長補選將在明年1月舉行。（資料照）

    日本群馬縣前橋市長小川晶的辭呈昨天獲得市議會批准，她也在當天去職。她先前多次與已婚男部下在旅館幽會10次以上而引發爭議，為此引咎辭職。市長補選將在明年1月舉行。

    日本放送協會（NHK）與共同社報導，目前42歲的小川今年9月下旬承認曾與市府的已婚男性職員，在情趣旅館碰面10次以上，但否認兩人有「男女關係」，不過也認為這是「引發誤會的輕率舉動」。

    她先前表態續任，但面臨市議會主要會派（指議會內理念相同議員所組成的政治團體）要求她為此下台的壓力，她因此在本週向市議會議長表達辭意，接著，她的辭呈在昨天被批准。

    小川在市議會批准辭呈前表示，基於市民與議會的意見，「辭職是深思熟慮後的決擇」。

    小川為律師出身，先前擔任群馬縣議會議員後於2024年2月首次當選市長，為前橋市首位女性市長。

    而她今年1月曾經率團訪問台灣，並到台南市政府參訪。

    前橋市選舉管理委員會已經敲定，補選將在明年1月5日公告，1月12日投開票。

    而選戰焦點將落在小川的動向與其他參選的人馬。

    小川在請辭獲准後，並未明確表態是否再度出馬，僅稱「將與支持者及市民等人討論過後再考慮」。

    出生於前橋市的39歲無黨籍律師丸山彬，今天已宣布參選，這是他第一次挑戰前橋市長之位。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播