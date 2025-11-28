提油救火？川普特使魏科夫挨批親俄 普廷發聲相挺

魏科夫（右）已多次代表美國總統川普會見俄羅斯總統普廷（左）。（路透檔案照）

美國先前公布對烏克蘭極為苛刻的烏俄和平方案，背後推手之一是川普總統特使魏科夫（Steve Witkoff），他也被外界貼上「親俄」標籤。對此，俄羅斯總統普廷27日親自替魏科夫辯護，還稱讚他「聰明睿智」，認為他適當地代表美國和川普總統的立場。

「紐約時報」報導，彭博先前公布魏科夫與克里姆林宮外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）的通話紀錄，魏科夫稱他相信俄國「一直想要達成和平協議」，並透露他對「普廷總統懷抱最深的敬意」。魏科夫還建議鄂夏柯夫，普廷稍後與川普通話時，應就最近達成的加薩停火協議對川普表達讚賞，說「你尊重他是一位和平主義者，你真的很高興看見停火」。魏科夫也建議為烏克蘭制定一項20點和平方案，「就像我們在加薩所做的那樣」，並敦促普廷向川普提出相關計畫。

請繼續往下閱讀...

批評人士抓住這段通話，指責魏科夫對俄國偏心，因為川普政府一直在推動一項親俄的烏克蘭戰爭結束計畫。魏科夫已在莫斯科與普廷多次會晤，並計畫下週再次前往莫斯科，繼續就川普總統的和平方案進行談判。

對於魏科夫「親俄」一說，普廷在對吉爾吉斯進行國是訪問期間的新聞記者會上表示，「魏科夫先生顯然是奉川普總統之命前往莫斯科與我們談判，如果他在與鄂夏柯夫的談話中對我們破口大罵，那才令人驚訝」。普廷重申，在和平談判期間，俄美雙方代表進行「像文明人一樣，沒有互相辱罵或吐口水」的對話。

美國先前提出的28項和平方案，因內容過度偏袒俄國而引發強烈抗議，促使烏克蘭和歐洲官員上週末在由美國國務卿魯比歐主持的日內瓦會談中緊急尋求修改方案。

普廷27日表示，川普最初提出的28項和平方案中的一些條款可以接受，但其他一些條款需要進行實質討論，其中之一是要求「事實上」承認克里米亞、頓內茨克和盧甘斯克是俄國領土。俄國於2014年非法吞併克里米亞半島，並已明確表示希望完全吞併頓內茨克和盧甘斯克，這2個地區構成烏克蘭東部的頓巴斯地區。

普廷重申，如果和平協議不能滿足他的要求，他將繼續依靠武力達成目標。他的要求還包括，對烏克蘭具有法律約束力的加入北約組織（NATO）禁令、限制基輔的軍事力量，以及保障烏克蘭境內的俄語和俄羅斯東正教。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法